Зеленский назвал приоритетом своих визитов в ЕС подготовку к контрнаступлению

По его словам, также во время встреч "продолжались переговоры о создании коалиции истребителей для Украины, а также о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом его визитов в часть европейских стран является подготовка вооруженных сил страны к контрнаступлению. Соответствующие высказывания главы государства опубликованы в понедельник на сайте Зеленского.

"Во время визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию были достигнуты важные договоренности относительно оборонной поддержки нашей страны. Приоритет визитов в европейские столицы - подготовка к активным действиям украинских Вооруженных сил на фронте для освобождения оккупированных территорий", - заявил Зеленский.

Также, по его словам, во время встреч "продолжались переговоры о создании коалиции истребителей для Украины, а также о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе".

В воскресенье Зеленский находился в Париже, где встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. До этого он посетил Германию, обсудив увеличение военной помощи Киеву. Президент Украины также побывал с визитом в Риме и Ватикане, встретившись с итальянским руководством и с Папой Римским Франциском. В настоящий момент украинский лидер находится в Великобритании не переговорах с премьером страны Риши Сунаком.