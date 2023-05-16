В Кремле негативно оценили намерение Британии вновь передать оружие Украине

Песков: Британия претендует на то, чтобы выбиться вперед по накачиванию Украины оружием

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 мая заявил на брифинге журналистам, что Москва негативно относится к планам Великобритании передать новый пакет военной помощи Украине.

«Британия претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые накачивают Украину вооружениями. Это не может оказать никакого существенного воздействия на ход СВО. Это ведет к дальнейшим разрушениям и ответным действиям», — сказал Песков.

Он добавил, что для Украины в этом случае ситуация становится еще сложнее.

Ранее в этот день стало известно, что в новый пакет войдут сотни зенитных ракет и ударных дронов большой дальности. Кроме того, летом Великобритания начнет обучать украинских пилотов для того, чтобы у них были навыки по использованию западных военных самолетов.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Однако командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заверил, что никакое количество переданных ВСУ западных ракет не поменяет ситуацию.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.