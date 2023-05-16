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В апреле Министерство обороны Японии объявило о подписании четырех контрактов с компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) на ускоренную разработку и производство четырех типов ракет, рассчитанных для ударов на больших дистанциях. Японский ОПК спешно наращивает производство ракет большой дальности для сдерживания Китая.

Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Naval News.

Среди упомянутых документов есть контракт на начало массового производства модернизированных ракет SSM Type 12 наземного базирования, а также на разработку воздушной и корабельной версии данного вооружения. В настоящее время SSM Type 12 имеет дальность 200 километров, но в модернизированной версии она будет увеличена на первом этапе до 900 километров, а затем и до 1,5 тысячи км. Одновременно повышается скрытность ракеты.

Данное вооружение способно с безопасного расстояния атаковать вражеские военные корабли в случае их вторжения на удаленные японские острова. Также оно может применяться для ответного удара, в том числе и по целям, расположенным за пределами Японии.

В Токио утверждают, что наращивание таких возможностей связано с ростом китайских амбиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В конце прошлого года в Японии была принята новая концепция национальной безопасности. В числе прочего, она предполагает закупку в США значительного количества крылатых ракет Tomahawk и размещение их на японских военных кораблях.