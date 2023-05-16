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ТАСС

Словакия продолжит оказывать поддержку Украине

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МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: topwar.ru

Республика ранее передала Киеву выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29

БРАТИСЛАВА, 15 мая. /ТАСС/. Словакия будет и дальше оказывать поддержку Украине. Об этом заявил журналистам вступивший в понедельник в должность министра обороны республики Мартин Скленар.

"Украина нуждается в нашей поддержке и помощи, и поэтому она будет продолжаться", - сказал Скленар. Республика оказывает все виды помощи Украине, включая военную. В апреле она передала ей в дар выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Между тем лидер словацкой парламентской оппозиции, экс-премьер и глава партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо заявил, что самолеты были направлены в нарушение конституционных норм Словакии.

Президент Словакии Зузана Чапутова назначила в понедельник правительство республики во главе с премьер-министром Людовитом Одором. Оно должно действовать до намеченных на 30 сентября досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабмин. 

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Страны
Словакия
Украина
Продукция
МиГ-29
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