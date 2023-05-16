Турции дорого обойдется сближение с Россией

Болгарский политолог Крыстев: прозападная ориентация Турции сомнению не подлежит

Возможную победу Эрдогана на выборах не следует считать следствием изменения ориентации Анкары, пишет "Факти" со ссылкой на болгарских политологов. Турция всегда была союзником США, и разговоры о том, что Эрдоган выведет страну из НАТО — фикция, уверены они.

"Я не разделял бесконечного оптимизма турецкой оппозиции и не считал, что Эрдоган падет в первом туре. Часть Турции продолжает верить в президента и одобрять его политику" — заявил в студии Euronews Bulgaria журналист-международник Николай Крыстев.

"На этих выборах мы впервые видим трещину в поддержке Эрдогана — значит, турецкие избиратели задумываются об изменениях. Судя по карте, большинство голосов за Эрдогана поступает из-за границы и из малоазиатской части Турции. За кемалистскую партию Кылычдароглу голосуют Стамбул и крупные города. Стоит заметить, что в турецком парламенте победитель уже есть — и это Эрдоган" — отметил аналитик Искрен Иванов.

"Карта та же, что и на выборах 2014 года, т.е. на электоральном уровне в Турции мало что изменилось. Мы видим монолитное большинство, проживающее в центральной и восточной части Турции, традиционно голосующее за Эрдогана; кемалистская часть Турции остается в том же объеме, что и в 2014 году. То есть Эрдогану удалось достичь своих целей. Нам важно, какая Турция будет по соседству с Болгарией" — добавил Крыстев.

По его словам, и 10 лет назад, и сейчас молодежь уезжает из Турции и не хочет в ней реализовываться. Молодые люди видят, что правление Эрдогана не дает стабильности, необходимой для проевропейской и прозападной ориентации. Турцию ждет еще много выборов и нестабильное правительство. Потери от землетрясения огромны — почти 5% ВВП, которые турецкой экономике еще предстоит возместить.

"Победу Эрдогана на этих выборах не следует трактовать как проазиатскую ориентацию страны. Правда в том, что Турция всегда была союзником США, еще со времен холодной войны. Разговоры о том, что Эрдоган выведет страну из НАТО — фикция. Турция зависит от американской экономики и очень хорошо знает, во что ей обойдется отказ от Запада, сближение с Россией и несоблюдения заветов Кемаля Ататюрка. Этого не допустит ни один турецкий лидер" — считает Искрен Иванов.

"Прозападная ориентация Турции сомнению не подлежит, но кто-то хочет подвергнуть ее сомнению. Лидер оппозиции довольно резко обратился в Твиттере к России на русском языке и попросил российских друзей не вмешиваться в результаты выборов. Россия больше хотела бы видеть во главе страны Эрдогана — с ним легче общаться. Авторитарным режимам легче понимать друг друга" — считает Крыстев.

"Не могу согласиться с тем, что переизбрание Эрдогана подтолкнет Турцию в сферу влияния России. Турция — 16-ая по величине экономика, она гораздо более зависима от Запада. Турецкая Республика — наш ближайший союзник по НАТО, независимо от того, какой лидер будет у руля" — прокомментировал Искрен Иванов.

"Эти выборы похожи на референдумы о том, куда идет Турция — спустя 100 лет после провозглашения республики" — заключил Крыстев.