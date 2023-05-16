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ЦАМТО

Airbus Helicopters поставила первый вертолет H-135 ВВС Испании

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H-135
H-135.
Источник изображения: aagth1.blogspot.com

ЦАМТО, 15 мая. Компания Airbus Helicopters объявила о состоявшейся 9 мая на предприятии в Альбасете передаче командованию ВВС Испании первого легкого вертолета H-135, предназначенного для повышения квалификации военных летчиков.

Вертолет был передан примерно на шесть месяцев раньше запланированного срока. Он стал первым из 11 вертолетов H-135, заказанных для ВВС Испании, и восьмой машиной, поставленной в рамках подписанного в конце 2021 года контракта на поставку 36 вертолетов для вооруженных сил и структур государственной безопасности Испании.

Вертолет войдет в состав 78-го крыла Военной вертолетной школы, размещенной на базе в Армилле.

Вертолеты H-135 уже находятся на вооружении учебного подразделения СВ Испании (ACAVIET). Ожидается, что первый из семи учебно-тренировочных вертолетов H-135, заказанных для ВМС Испании, будет передан "в ближайшие месяцы". После поставки ВВС всех 11 вертолетов, H-135 станет базовой машиной для обучения летчиков ВВС, СВ, ВМС и гражданской гвардии Испании.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Министерство обороны Испании заключило с Airbus Helicopters контракт на поставку 36 вертолетов H-135 с комплектом авионики Helionix и двигателем Pratt & Whitney для вооруженных сил и структур государственной безопасности Испании. Поставки вертолетов начнутся в 2023 году и завершатся в 2026 году.

Из 36 вертолетов 18 предназначены для ВМС и ВВС Испании, а вторая половина – для гражданской гвардии и национальной полиции.

Программа также предусматривает создание при Министерстве обороны центра тренажеров H-135 в Военной вертолетной школе (EMH) ВВС, расположенной на базе Армилла (Гранада).

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Pratt&Whitney
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