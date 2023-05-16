Британия откроет новый учебный центр для обучения украинских военных летчиков

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, его страна будет поддерживать усилия Украины по созданию коалиции стран, которые готовы поставить киевским властям истребители F-16

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Великобритания откроет новый центр по подготовке украинских военных летчиков к управлению западными самолетами. Об этом в понедельник сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы откроем новую британскую авиашколу и проведем необходимое обучение украинских пилотов, чтобы они могли управлять различными типами самолетов", - сказано в заявлении канцелярии в Twitter, которое было опубликовано на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенное Королевство.

Выступая на пресс-подходе после встречи с Зеленским в загородной резиденции Чекерс, Сунак заявил, что Великобритания будет поддерживать усилия Украины по созданию коалиции стран, которые готовы поставить киевским властям истребители F-16. Британский премьер подчеркнул, что королевство не намерено снижать объем оказываемой Украине помощи.

Представитель Сунака, комментируя итоги визита Зеленского, уточнил, что Лондон по-прежнему не намерен поставлять Киеву свои истребители Eurofighter Typhoon. Он объяснил это тем, что украинские власти предпочитают видеть истребители F-16 у себя на вооружении.