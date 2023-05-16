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ТАСС

Британия откроет новый учебный центр для обучения украинских военных летчиков

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, его страна будет поддерживать усилия Украины по созданию коалиции стран, которые готовы поставить киевским властям истребители F-16

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Великобритания откроет новый центр по подготовке украинских военных летчиков к управлению западными самолетами. Об этом в понедельник сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы откроем новую британскую авиашколу и проведем необходимое обучение украинских пилотов, чтобы они могли управлять различными типами самолетов", - сказано в заявлении канцелярии в Twitter, которое было опубликовано на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенное Королевство.

Выступая на пресс-подходе после встречи с Зеленским в загородной резиденции Чекерс, Сунак заявил, что Великобритания будет поддерживать усилия Украины по созданию коалиции стран, которые готовы поставить киевским властям истребители F-16. Британский премьер подчеркнул, что королевство не намерено снижать объем оказываемой Украине помощи.

Представитель Сунака, комментируя итоги визита Зеленского, уточнил, что Лондон по-прежнему не намерен поставлять Киеву свои истребители Eurofighter Typhoon. Он объяснил это тем, что украинские власти предпочитают видеть истребители F-16 у себя на вооружении. 

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Страны
Великобритания
Украина
Продукция
EF-2000
F-16
Проекты
Военные учения
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