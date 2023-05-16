НАТО хочет зафиксировать минимум военных расходов в 2% ВВП стран

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, рассчитывает, что на предстоящем в июле саммите стран НАТО в Вильнюсе государства-члены блока смогут договориться установить расходы на оборону в размере не менее 2% от ВВП.

"Я надеюсь, что в Вильнюсе мы сможем прийти к более серьезному соглашению и рассматривать эти 2% не как то, к чему мы движемся, а мы должны видеть их не как потолок, а как основу, как минимум", — сказал он 15 мая в Копенгагене на Демократическом форуме. Трансляцию вел сайт НАТО.

Страны-участницы Североатлантического альянса на саммите в Уэльсе в 2014 году приняли на себя обязательства в течение десяти лет двигаться к увеличению расходов на оборону до 2% от ВВП.