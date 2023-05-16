Во втором номере журнала "Экспорт вооружений" за 2023 год опубликовано интервью с управляющим директором индийско-российского совместного предприятия BrahMos Aerospace Атулом Динкаром Ране. Блог bmpd представляет вниманию читателей полный текст беседы.

Со своей четвертьвековой историей BrahMos считается успешным предприятием не только в самой Индии, но и за ее пределами. В чем, по вашему мнению, состоят наибольшие достижения предприятия, и в чем кроются упущенные возможности?

Мы добились значительного прогресса, и доверие, сложившееся между российскими и индийскими конструкторами, в частности, коллективами НПО Машиностроения (НПОМ) и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), привело к объединению технологических возможностей в рамках совместного проекта BrahMos. Изначально наш план состоял в том, чтобы объединить технологии для создания ракеты, и на этом закончить. Однако по мере того, как работа продолжалась, и наши коммуникативные навыки совершенствовались, люди начали делиться новыми идеями, что и стало нашим самым большим достижением.

Что же касается наших неоправданных ожиданий, то на этапе разработки ракеты BrahMos мы рассчитывали, что нашими основными заказчиками будут как вооруженные силы Индии, так и вооруженные силы России. Жаль, что российская сторона до сих пор таким заказчиком не стала. Фактически, у российских вооруженных сил есть противокорабельная крылатая ракета П-800 "Оникс" (экспортное обозначение - "Яхонт"), которая является базовым вариантом исполнения ракеты BrahMos. Однако ее нет на авиационных носителях, хотя ракета BrahMos уже доступна для истребителей семейства Су-30.

Каковы результаты деятельности компании на данный момент? Сколько ракет BrahMos было поставлено индийским вооруженным силам? Как выглядит портфель заказов?

Результаты ошеломляющие. Мы успешно осуществляем поставки нашим сухопутным войскам, военно-морским и военно-воздушным силам, а также имеем в настоящее время весьма солидный и устойчивый портфель заказов. Точное количество ракет не подлежит разглашению, но можно с уверенностью сказать, что BrahMos остается передовой системой тактического ракетного оружия Индии.

Изначально уровень локализации производства был невысоким. Однако индийцы упорно трудились над его повышением. Каков текущий процент освоения импортных технологий?

Мы локализовали значительную часть производства ракеты, но как определить это количественно? Измерять ли это объемом работ или по массогабаритным характеристикам, либо считать в стоимостном выражении? Проще всего сказать, что мы примерно на 68-75 % зависим от местных поставщиков комплектующих изделий. Однако, поставляя ракеты вооруженным силам Индии, мы должны соблюдать новую процедуру закупок, которая ограничивает долларовую стоимость иностранных материалов не более чем в 50 % от конечной стоимости всего изделия. Нам как раз удается вписаться в рамки этого норматива.

Правительство Индии уделяет большое внимание участию частных компаний в оборонном производстве в рамках программы "Делай в Индии" (Make in India) и других инициатив. Чувствуете ли вы себя исключенными из этого процесса?

Индии принадлежит 50,5% акционерного капитала BrahMos Aerospace, России -остальные 49,5 %. В то же время мы зарегистрированы в Индии как частная компания с ограниченной ответственностью (Private Limited Company, Pvt Ltd). Мы являемся единственным крупным производителем оружия в стране со столь разветвленной сетью производственной кооперации в частном секторе индийской промышленности. С учетом того, что основой производственной кооперации BrahMos является негосударственная промышленность, мы совершенно уверены, что BrahMos никогда не будет исключена.

Каковы основные направления совершенствования и разработки ракет BrahMos? Работает ли компания над созданием новых вариантов ракет, в том числе более легких?

Основные направления совершенствования наших изделий включают в себя увеличение локализованной составляющей, что мы сделали довольно успешно как с точки зрения технологий, так и комплектующих изделий, материалов и т. п. Кроме того, мы улучшили тактико-технические характеристики ракеты. Все это привело к снижению затрат на производство, техническое обслуживание и эксплуатацию ракеты. В разработке находятся новые варианты ее исполнения, в том числе BrahMos-NG (следующего поколения), который будет миниатюризированным облегченным вариантом существующей системы, имеющим сниженную сигнатуру. Он разрабатывается для большего количества современных наземных, морских (надводных и подводных) и воздушных платформ.

Каковы последние достижения в программе испытательных пусков ракет семейства BrahMos с различных платформ, включая наземные, воздушные и морские, после лета 2022 года?

С 2022 г. вооруженные силы Индии провели серию успешных испытательных пусков ракет BrahMos с наземных, морских и воздушных платформ. Все эти испытательные пуски подтвердили превосходную боевую эффективность и техническое совершенство этой сверхзвуковой крылатой ракеты, равно как и качество локализованных в производстве комплектующих изделий, доля которых в техническом облике этой системы вооружения возросла.

Каких главных достижений добилась компания в сфере гиперзвука?

Мы неуклонно движемся в этом направлении и тесно сотрудничаем с DRDO и НПОМ, чтобы добиться крупных технологических прорывов. Гиперзвук, будучи очень сложной, высокосовершенной технологией, требует интенсивных исследований и освоения новых параметров с точки зрения конструкции, материалов и других технических аспектов. Итак, в настоящее время мы находимся на стадии выработки концепции и надеемся представить гиперзвуковой вариант ракеты BrahMos в ближайшие несколько лет, как только будут проверены технологии, лежащие в основе концепции.

Какие изделия в настоящее время продвигаются на целевых рынках после прорывного филиппинского контракта? Возникали ли какие-либо проблемные вопросы, и если да, то как они решаются?

Мы предлагаем на экспорт все варианты исполнения ракет семейства BrahMos - для наземных, морских и воздушных носителей. Знаковый экспортный контракт с Филиппинами, безусловно, открыл для нас новые возможности. Есть ряд стран, которые решительно выразили свою готовность приобрести универсальную по носителям систему ракетного оружия BrahMos.

Правительство Индии и правительство России уже дали принципиальное согласие на экспорт ракет дружественным, ответственным иностранным заказчикам. Таким образом, проблемных зон как таковых нет.

Ограничивает ли правительство деятельность компании в плане экспорта ее продукции в страны, имеющие серьезные военные и политические амбиции, как, например, Индонезия?

Политика BrahMos заключается в том, что мы рассматриваем наше изделие как оружие сдерживания, а не наступательное. Гегемонию - будь то на Западе или на Востоке - нужно держать под контролем и сдерживать. BrahMos служит именно таким сдерживающим фактором. Так почему бы не продавать оружие странам, которые чувствуют угрозу со стороны других стран?

И поскольку ваше предприятие совместное, имеет ли Россия право вето на поставки?

Да, это вполне однозначно. BrahMos подлежит продаже стране, приемлемой для обоих правительств, а именно Российской Федерации и Республики Индия. В этом нет никаких сомнений.

Какие системы ракетного оружия вы считаете конкурентными BrahMos изделиями?

Начнем с того, что ракета BrahMos имеет дальность действия 300 км и может использоваться для поражения как надводных, так и наземных целей. Она может быть запущена с кораблей, наземных платформ и авиационных носителей. Другой подобной универсальной ракеты в мире нет.

Но у нас есть конкуренты в других сегментах. Например, французская ракета Exocet, которая в настоящее время состоит на вооружении индийских вооруженных сил. У китайцев есть свои оригинальные разработки. Если вы сравните их с BrahMos, то увидите много различий, но в каком-то смысле они все равно являются конкурентами. Турция - пусть и не актуализировала разработку противокорабельных ракет большой дальности и обходится по сей день ракетами меньшей дальности - также рассматривается нами как конкурент. И, конечно, я не могу не упомянуть США, поскольку они утверждают, что у них есть все.

Современные конфликты характеризуются широким применением ракетного оружия, барражирующих боеприпасов, управляемых и неуправляемых снарядов. При этом BrahMos можно рассматривать как относительно дорогую систему вооружения. Возможно ли технически разработать более бюджетную версию этого изделия?

Всякая надежная система обходится дорого, а BrahMos зарекомендовала себя как высоконадежная система ракетного оружия, не требующая значительного технического обслуживания. Если сравнивать с другими ракетами в мире, то очевидно, что они и близко не стоят с BrahMos по своим возможностям. Существует мнение, что другие системы обходятся дешевле, однако реальность такова, что эти другие системы требуют более частого технического обслуживания, которое обходится значительно дороже. Несмотря на более высокие первоначальные инвестиции, в долгосрочной перспективе BrahMos является столь же экономичной, как и любая другая система ракетного оружия.

В то же время мы постоянно работаем над снижением себестоимости за счет использования новых технологий и материалов. Однако, все в этом мире только дорожает.

Каковы, на ваш взгляд, ключевые тенденции на мировом рынке вооружений в сегменте BrahMos? Можем ли мы ожидать каких-либо революционных прорывов или дело ограничится эволюционным развитием?

BrahMos - единственная сверхзвуковая крылатая ракета, предназначенная для применения с наземных, морских и воздушных платформ. Существуют и другие виды тактического ракетного оружия, но BrahMos - самая быстрая, смертоносная и невероятно универсальная система. Я думаю, что ни одна другая страна в мире не обладает такими беспрецедентными возможностями, когда речь заходит об обладании самым современным высокоточным ударным оружием.

Мы определенно нацелены как на эволюционное развитие, так и на революционные прорывы в программе BrahMos. Эволюция этой системы оружия продолжается, благодаря успешному внедрению за прошедшие годы многих технологических и иных достижений с целью повышения ее общей эффективности. На революционном этапе мы постараемся спроектировать и разработать системы принципиально нового типа в соответствии с технологиями будущего.

Как продвигается строительство новой производственной площадки BrahMos в Лакхнау, штат Уттар-Прадеш? Есть ли какие-либо проблемы с подбором квалифицированного персонала? Как BrahMos в целом решает кадровые проблемы?

Мы ускорили работу на этом направлении и надеемся завершить в полном объеме все работы, связанные со строительством и монтажом оборудования для нового производственного подразделения в Лакхнау, к концу 2024 или началу 2025 г. Мы выражаем свою признательность правительству штата Уттар-Прадеш и всем другим ключевым ведомствам и должностным лицам, участвующим в этом амбициозном проекте, за оперативное сотрудничество и всю необходимую поддержку в создании этого специализированного производственного комплекса BrahMos.

Что касается привлечения талантливых специалистов для проекта, то этот процесс еще только начинается. В штате нет недостатка в талантах или квалифицированной рабочей силе, поскольку здесь расположены одни из лучших технических и инженерных институтов, таких как Индийский технологический институт Канпур (IIT Kanpur), а также центры аэрокосмической промышленности, такие как корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и др. Мы собираемся привлечь лучших специалистов, как только приступим к найму сотрудников в BrahMos.

Как COVID-19 и российская специальная военная операция на Украине повлияли на BrahMos как на организацию?

Пандемия COVID-19, безусловно, привела к резкому росту цен. Цены в цепочке поставок выросли, и нам пришлось компенсировать этот рост, который замедлил нашу работу. Однако мы не повышали цены для своих заказчиков. Нынешняя геополитическая ситуация, с которой столкнулась Россия, никак на нас не повлияла. BrahMos полностью выполняет свои обязательства перед заказчиками.

Как вы считаете, возможно ли повторить успех компании в сотрудничестве с другими странами или в других сегментах военного производства? Почему этого не происходит?

Совместное индийско-российское предприятие Indo-Russian Rifles Pvt Ltd недавно приступило к производству автоматов Калашникова в Индии и в долгосрочной перспективе добьется успеха.

Важно отметить, что BrahMos стал уникальным проектом, успешно сочетающим в себе технологии и компетенции как российской стороны, так и индийской. Трудно найти другой сегмент систем вооружения, помимо ракет, в котором можно было бы достичь такой синергии. Возможно, аналогичным сегментом могла бы стать радиолокационная техника, но все же РЛС правильнее рассматривать как подсистему.

Кроме того, индийские компании чувствуют себя комфортно, производя продукцию по лицензии, поскольку такой подход кажется им более надежным.

Другой проблемой может стать отсутствие интереса с российской стороны, потому что в случае организации совместного предприятия вы теряете деньги, которые могли бы заработать на прямых поставках.

Планирует ли компания расширить свой профиль деятельности и ассортимент продукции за пределы ракет семейства BrahMos?

У нас нет планов по диверсификации ассортимента нашей продукции. BrahMos остается непревзойденной системой и бесспорным лидером среди мирового высокоточного ударного оружия. Таким образом, наша цель состоит в том, чтобы и в отдаленном будущем сохранить превосходство этой мощной системы.