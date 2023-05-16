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«Ростех» впервые представит огнемет МРО-А на выставке в Минске

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Огнемет МРО-А
Огнемет МРО-А с ракетой-боеприпасом.
Источник изображения: artmilitaire.ru

Госкорпорация «Ростех» впервые представит новейший малогабаритный реактивный огнемет МРО-А в термобарическом снаряжении на международной выставке MILEX-2023 в Минске. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Российское вооружение по праву считается одним из лучших в мире. На выставке в Минске мы представим свои самые современные разработки, в том числе прошедшие проверку боем. Впервые на MILEX демонстрируется новейший реактивный огнемет МРО-А. Посетители увидят линейку автоматов Калашникова и пистолетов, широкую номенклатуру боеприпасов и снарядов, средства ПВО и комплексы управления огнем артиллерии. Конечно, будет и бронетехника», — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Огнемет МРО-А предназначен для поражения живой силы в зданиях, оборонительных сооружениях, автомобилях и легкобронированной технике. Отмечается, что МРО-А обладает высокоэффективными поражающими свойствами при относительно малом калибре.

В апреле стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» работает над модернизацией реактивного пехотного огнемета ПДМ-А «Шмель».

В том же месяце в пресс-службе «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») сообщили, что Россия вывела на внешний рынок импортозамещенный бронеавтомобиль К-53949 «Тайфун-К».

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
КамАЗ-53949
Тайфун-К
Шмель РПО
Компании
Высокоточные комплексы
Концерн Калашников
Ростех
РОЭ
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