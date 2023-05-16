"Рособоронэкспорт" на выставке в Минске представит высокоточные винтовки Bespoke Gun

В пресс-службе спецэкспортера также рассказали о планах продемонстрировать электрошоковый щит и бесствольный пистолет для сотрудников правоохранительных органов в ходе MILEX-2023

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" на международной выставке вооружений MILEX-2023 в Минске впервые представит высокоточные винтовки Bespoke Gun, а также электрошоковый щит и бесствольный пистолет для сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"Среди наиболее перспективных образов техники сухопутных войск на выставке "Рособоронэкспорт" презентует танк Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", а также защищенные автомобили "Тайфун-К" К-53949, "Тайфун-ВДВ" и защищенный санитарный автомобиль "Линза". <...> Среди высокоточных новинок "Рособоронэкспорт" предложит винтовки российского бренда Bespoke Gun моделей Phantom и Raptor. Также компания продвигает на мировой рынок винтовки ORSIS и Lobaev", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выставке будут представлены военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, истребитель Су-35, военно-транспортный и транспортно-боевой вертолеты Ми-17В-5 и Ми-35М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52 в модернизированных вариантах. Также в Минске покажут системы противовоздушной обороны - ЗРК "Викинг", "Тор-М2КМ" и "Панцирь-С1".

В рамках проекта "Средства безопасности" "Рособоронэкспорт" продемонстрирует наиболее современные и эффективные средства оснащения правоохранительных органов и специальных подразделений - пистолет СР1.М, штурмовой автоматный комплекс "ШАК-12" и прицелы марок "Аргус" и "Дедал".

Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с легким электрошоковым щитом с дополнительной защитой от горения, а также бесствольным пистолетом с патронами травматического и лакриматорного действия для защиты сотрудников правоохранительных органов на близких расстояниях. "Незаменимыми для сотрудников охранных и силовых ведомств являются средства нелетального действия. На выставке демонстрируются электрошоковые устройства с широкими эргономическими возможностями, в различных форм-факторах, в том числе с функциями дистанционного воздействия и металлодетектора", - добавили в компании.

Выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 пройдет в Минске 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", будет представлено более 150 образцов техники.