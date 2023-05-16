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ТАСС

Российский танкист рассказал о первом встречном бое с немецким танком Leopard

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Танк Leopard
Танк Leopard.
Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

Командир танкового батальона ВС России сообщил, что противник отступил после первого выстрела в его сторону

ДОНЕЦК, 15 мая. /ТАСС/. Российские танкисты в ДНР впервые столкнулись во встречном бою с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard, который отступил после первого же выстрела в его сторону. Об этом рассказал ТАСС в понедельник командир танкового батальона ВС РФ с позывным "Тигр", чьи подчиненные участвовали в бою.

"Позавчера Leopard вышел отработать наши позиции, мы сразу выдвинулись на встречный бой. С "Леопардом" это первый случай. Наша дежурная бронегруппа выдвинулась на прямую наводку. Наш экипаж первый дал ему (открыл огонь - прим. ТАСС), не попал, помешал рельеф местности. Он [Leopard] это заметил и начал уходить, отступил", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Leopard выкатился, чтобы отработать по опорному пункту ВС РФ, но благодаря разведке был оперативно обнаружен.

Правительство ФРГ в первом квартале этого года одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин Германии подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ.

27 февраля, то есть еще до отправки боевых танков, министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что помощь со стороны ФРГ на тот момент составляла €3,4 млрд. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
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