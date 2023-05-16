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ТАСС

Главком Сухопутных войск ВС РФ обсудил наращивание сотрудничества с коллегой из ЮАР

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Заместитель командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Олег Салюков
Заместитель командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Олег Салюков.
Источник изображения: Минобороны России

Официальная часть переговоров состоялась в Главном командовании

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил (ВС) России Олег Салюков на встрече в Москве с коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Лоуренсом Мбатой обсудил договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества и повышение боеготовности ВС обеих стран. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

Визит начался с возложения африканской делегацией венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

"Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании. Были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран. В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между Сухопутными войсками в различных областях", - говорится в сообщении.

Как добавили в МО РФ, в ходе визита делегация ЮАР также посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск и предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

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