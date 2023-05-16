ВС Черногории получат израильские 120-мм минометные комплексы SPEAR

Израильская 120-ти миллиметровая автономная минометная системя с мягкой отдачей Soltam SPEAR, предназначенная для легких колесных платформ (Elbit Systems).

ЦАМТО, 15 мая. Израиль и Черногория подписали межправительственное соглашение по закупке 120-мм минометных комплексов SPEAR компании Elbit Systems.

Как сообщает Armyrecognition.com, компания Elbit Systems заключила контракт на сумму около 20 млн. евро в рамках соглашения об экспорте продукции оборонного назначения, подписанного между министерствами обороны Израиля и Черногории.

Соглашение было подписано на церемонии, состоявшейся в штаб-квартире израильского Минобороны в Тель-Авиве. Документ подписали директор SIBAT бригадный генерал (в отставке) Яир Кулас и директор по логистике МО Черногории полковник Владан Мартич.

В рамках контракта Elbit Systems поставит 120-мм минометные системы SPEAR, которые могут быть установлены на бронемашинах с колесной формулой 4x4, и боеприпасы к ним.

Израиль также организует обучение офицерского состава ВС Черногории в академии Elbit-IMI в Израиле.