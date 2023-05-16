Войти
ЦАМТО

ВС Черногории получат израильские 120-мм минометные комплексы SPEAR

200
0
0
Spear_002
Израильская 120-ти миллиметровая автономная минометная системя с мягкой отдачей Soltam SPEAR, предназначенная для легких колесных платформ (Elbit Systems).

ЦАМТО, 15 мая. Израиль и Черногория подписали межправительственное соглашение по закупке 120-мм минометных комплексов SPEAR компании Elbit Systems.

Как сообщает Armyrecognition.com, компания Elbit Systems заключила контракт на сумму около 20 млн. евро в рамках соглашения об экспорте продукции оборонного назначения, подписанного между министерствами обороны Израиля и Черногории.

Соглашение было подписано на церемонии, состоявшейся в штаб-квартире израильского Минобороны в Тель-Авиве. Документ подписали директор SIBAT бригадный генерал (в отставке) Яир Кулас и директор по логистике МО Черногории полковник Владан Мартич.

В рамках контракта Elbit Systems поставит 120-мм минометные системы SPEAR, которые могут быть установлены на бронемашинах с колесной формулой 4x4, и боеприпасы к ним.

Израиль также организует обучение офицерского состава ВС Черногории в академии Elbit-IMI в Израиле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Черногория
Компании
Elbit Systems
Похожие новости
20.01.2021
Контракт на модернизацию боевых машин пехоты CV9035NL Mk III армии Нидерландов
31.12.2020
СВ Бразилии намерены модернизировать около 50% парка имеющихся ББМ EE-9 "Каскавел"
06.11.2020
Минобороны Черногории получило первые бронемашины JLTV
06.11.2019
Минобороны Черногории подписало контракт на закупку американских ББМ JLTV
26.06.2012
Израильская компания "Элбит системз" модернизирует южнокорейские военно-транспортные самолеты C-130
24.05.2012
Израильские беспилотные летательные аппараты будут поставлены в Европу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 04:44
  • 49552
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 22:07
  • 52
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:20
  • 1
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 17:56
  • 2455
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.05 16:08
  • 74
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому
  • 15.05 12:53
  • 1
Британская пресса: На строящемся в интересах флота Великобритании фрегате HMS Glasgow неизвестные лица совершили диверсию
  • 15.05 12:49
  • 1
Келин заявил, что Лондон передал Киеву ракеты, чтобы тот наносил удары по городам России
  • 15.05 10:32
  • 1
"Коварный, непредсказуемый". Главком ВСУ Залужный снова похвалил начальника ГШ Герасимова
  • 15.05 08:48
  • 1
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров