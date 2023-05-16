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ЦАМТО

Войско польское получило первые пусковые установки РСЗО HIMARS

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Источник изображения: Ezra Acayan/Getty Images

ЦАМТО, 15 мая. Войско польское получило первые пусковые установки РСЗО HIMARS, торжественную церемонию прибытия транспортного самолета на варшавский военный аэродром транслировало польское телевидение, передает "РИА Новости".

"Сегодня мы принимаем в Войско польское первые РСЗО HIMARS", – заявил на церемонии министр национальной обороны вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак.

Он уточнил, что первые ПУ РСЗО HIMARS будут переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии, расквартированной на северо-востоке страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
HIMARS
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