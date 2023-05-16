ЦАМТО, 15 мая. Войско польское получило первые пусковые установки РСЗО HIMARS, торжественную церемонию прибытия транспортного самолета на варшавский военный аэродром транслировало польское телевидение, передает "РИА Новости".

"Сегодня мы принимаем в Войско польское первые РСЗО HIMARS", – заявил на церемонии министр национальной обороны вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак.

Он уточнил, что первые ПУ РСЗО HIMARS будут переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии, расквартированной на северо-востоке страны.