CNBC: Китаю всё равно, кто победит в войне на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Китай стремился позиционировать себя в качестве мирного посредника для прекращения конфликта между Россией и Украиной с момента его начала, отмечает американский телеканал CNBC. При этом КНР на самом деле не так важно, кто победит в этом конфликте, считают аналитики телеканала.

CNBC также отмечает, что Пекин все же оставался заметно близок к России по мере развития конфликта, отказываясь осуждать или критиковать Россию. Однако несмотря на ряд телефонных разговоров с президентом России и даже визит в Москву в марте, лидер Китая Си Цзиньпин позвонил украинскому президенту Зеленскому, суть разговора с которым сводилась к необходимости приложения общих усилий для начала переговоров о достижении прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

Ожидается, что попытки заключить мирное соглашение активизируются на этой неделе, когда специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию и ряд других стран, о чем ранее сообщил МИД Китая.

Нет сомнений в том, что Китай хочет, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился как можно скорее, говорят аналитики CNBC. И причиной этого, по их мнению, является то, что Пекин воспринимает непредсказуемый характер войны и ее конечный результат, а также глобальную экономическую нестабильность, как очень нежелательные побочные эффекты.

По словам Райана Хасса, эксперта по Китаю в Институте Брукингса, Китай больше сосредоточен на достижении мира, чем на том, кто победит в войне между Россией и Украиной. Пекину очень важно повлиять на контуры будущего построения мира после конфликта, считает эксперт.

Стремясь посадить стороны украинского конфликта за стол переговоров, Китай хочет развить недавние успехи в мировой дипломатии, примером чего было посредничество между Ираном и Саудовской Аравией.

Поскольку Китай всё больше позиционирует себя как сверхдержаву, у него есть все стимулы продемонстрировать свою дипломатическую силу в качестве глобального посредника, считает профессор политологии университета Олбани штата Нью-Йорк Ченг Чен.

Кроме того, по словам Ченга, своими действиями Пекин пытается привлечь на свою сторону развивающиеся страны Латинской Америки, Африки и Азии. Для этого Китай хочет укрепить свой имидж миротворца в противовес США, которые часто «подливают масло в огонь», добавил профессор.

Очевидно, что Вашингтон, считающий Китай своим традиционным соперником на мировой арене, будет прилагать усилия по недопущению мирного урегулирования конфликта под эгидой Пекина.