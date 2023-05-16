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Британия этим летом начнет обучение летчиков ВСУ и работает над передачей Киеву истребителей F-16

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Американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16.
Источник изображения: © flickr.com / US Air Force

ЦАМТО, 15 мая. Великобритания этим летом начнет обучение украинских летчиков, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании.

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу подготовки украинских летчиков с дальнейшим переходом на базовую подготовку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет адаптация программы, которую используют британские летчики, украинцы освоят навыки пилотирования, которые смогут применить в управлении различных типов самолетов.

Кроме того, правительство Великобритании сообщило, что продолжает работу с различными странами по предоставлению Украине истребителей F-16.

"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению Киеву самолетов F16 – истребителей, которые предпочла Украина", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз правительства Великобритании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
F-16
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