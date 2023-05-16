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ТАСС

Президент ЮАР отказался занимать чью-либо сторону в конфликте на Украине

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса
Президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

Сирил Рамапоса заявил о сильном давлении на республику

ПРЕТОРИЯ, 15 мая. /ТАСС/. ЮАР не будет становиться на сторону какой-либо державы или группы стран, вовлеченных в нынешний конфликт на Украине. Об этом заявил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"С началом кризиса на Украине на Южно-Африканскую Республику оказывается сильное давление, чтобы заставить нас отказаться от позиции неприсоединения и принять одну из сторон в ситуации, которая представляет собой соперничество между Западом и Россией, - сказал он в еженедельном послании к гражданам республики, опубликованном на портале администрации президента ЮАР. - Мы всегда были тверды в этом вопросе: ЮАР не была и не будет втянута в борьбу между мировыми державами".

"Это не означает, что у нас нет позиции по конфликту на Украине, - отметил Рамапоса. - ЮАР считает, что международному сообществу необходимо работать вместе, чтобы срочно добиться прекращения боевых действий и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы. Необходимо поддерживать содержательный диалог для достижения прочного мира, обеспечивающего безопасность и стабильность всех наций".

"Мы не согласны с утверждениями, что наша внеблоковая позиция благоприятствует России, - подчеркнул Рамапоса. - Мы также не согласны с тем, что это должно поставить под угрозу наши отношения с другими странами".

Президент указал, что ЮАР привержена статьям Устава ООН, включая принцип, согласно которому все страны-члены должны разрешать свои международные споры мирными средствами. "Мы поддерживаем принцип, согласно которому члены ООН должны воздерживаться от угрозы силы или ее применения против территориальной целостности или политической независимости других государств, - подчеркнул Рамапоса. - Наша позиция состоит в том, чтобы содействовать созданию условий, делающих возможным достижение прочного урегулирования конфликта. Реальность такова, что конфликт между РФ и Украиной и лежащие в его основе трения не будут разрешены военными средствами. Их нужно решать политически".

Президент ЮАР подчеркнул, что ООН остается единственным жизнеспособным механизмом, с помощью которого мировое сообщество должно обеспечивать мир и поступательное развитие всех государств. 

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Россия
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