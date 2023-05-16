Подтверждена поставка БЛА "Байрактар TB2" ВВС Эфиопии

ЦАМТО, 15 мая. Судя по появившемуся в сети Интернет видеорепортажу, на вооружение командования ВВС Эфиопии приняты не менее четырех беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Байрактар TB2".

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на размещенный 2 мая на YouTube-канале эфиопской радиовещательной корпорации (EBC) ролик, в одном из ангаров на главной базе ВВС Эфиопии "Харар-Меда" (к югу от Аддис-Абебы) были размещены, как минимум, четыре БЛА "Байрактар TB2". Еще два аппарата этого типа были показаны на авиабазе "Бахир-Дар" в 370 км к северу от столицы.

Продемонстрированные БЛА были оснащены высокоточными боеприпасами с лазерным наведением MAM-L компании Roketsan и, вероятно, оборудованы ЭО/ИК системой целеуказания CATS (Common Aperture Targeting System), разработанной турецкой компанией Aselsan.

В репортаже также был продемонстрирован в полете и более крупный невооруженный БЛА, который был идентифицирован как "Винг Лунг".

БЛА "Винг Лунг" и "Байрактар TB2" впервые были замечены на спутниковых снимках двух авиабаз в конце 2021 года, когда Эфиопия, вероятно, приобрела их для поддержки операций против повстанцев в районе Тыграй.

БЛА иранского производства, которые, по сообщениям, также приобретались в ходе двухлетнего вооруженного противостояния в Тыграе, в репортаже не демонстрировались.

Как сообщал ЦАМТО, информация о том, что Эфиопия направила властям Турции запрос на поставку БЛА "Байрактар TB2", а также сопутствующего оборудования, запасных частей и услуг, впервые появилась в СМИ в октябре 2021 года. При этом детали переговоров не афишировались. Тем не менее, согласно официальным данным, экспорт предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности Турции в Эфиопию в 2021 году резко вырос. По информации Ассоциации экспортеров Турции (TIM), он увеличился до 52,8 млн. долл. за первые три квартала 2021 года с 234 тыс. долл. за аналогичный период 2020 года. Конкретные данные о продажах в отчете отсутствовали.

С конца 2021 года правозащитные организации сообщали о нанесении по населенным пунктам Тыграя авиаударов с применение малоразмерных боеприпасов турецкого производства, которые привели к значительным жертвам среди гражданского населения. Тем не менее, ни Эфиопия, ни Турция официально не подтверждали продажу БЛА.