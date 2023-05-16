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ЦАМТО

ЕС намерен вынудить Сеул передать боеприпасы Киеву напрямую

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155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства
155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства.
Источник изображения: @parksunhaaa

ЦАМТО, 15 мая. ЕС намерен оказать давление на Южную Корею с тем, чтобы Сеул предоставил боеприпасы напрямую Киеву. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Euractive со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

"Ожидается, что ЕС окажет давление на Сеул, чтобы тот отправил боеприпасы напрямую на Украину", – пишет издание.

Как отмечается, такие шаги со стороны ЕС могут быть предприняты во время визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Южную Корею в конце мая.

По данным чиновника, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, как ожидается, попросят Сеул быть "более настроенным на сотрудничество" в вопросе поставок оружия Киеву. Он добавил, что такие меры со стороны ЕС мотивированы тем фактом, что "мы видели, что Южная Корея не хочет поставлять боеприпасы на Украину".

Как напоминает агентство, ранее южнокорейский президент Юн Сок Ель не исключил возможность военной поддержки Киева в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться". После публикации интервью администрация президента заявила, что позиция правительства Южной Кореи касательно поставок оружия Украине пока остается неизменной, а высказывания президента имеют "гипотетический" характер.

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Страны
Украина
Южная Корея
Проекты
Евросоюз
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