Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия

Поставки будут осуществлены в ближайшие месяцы

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Великобритания поставит Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни ударных беспилотников большей дальности действия с радиусом более 200 км. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник канцелярией премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Как уточняется, речь об этом пойдет на встрече Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в понедельник посетит Великобританию с не объявленным заранее визитом. Отмечается, что поставки будут осуществлены в ближайшие месяцы. "Это оборудование поддержит Украину в предстоящие месяцы в ее ожидаемом броске с целью сдержать российские силы", - подчеркнули на Даунинг-стрит.

Встреча пройдет в загородной резиденции премьера Великобритании под Лондоном. Это станет вторым посещением Зеленским Великобритании с момента обострения конфликта на Украине в феврале 2022 года. Последний раз Зеленский прилетал в Соединенное Королевство в феврале этого года.

В канцелярии Сунака сообщили, что Зеленский, который уже прибыл в королевство, расскажет британскому премьеру об итогах своих визитов в Италию, Германию и Францию, где он побывал в последние дни. Визит пройдет накануне встреч глав государств и правительств Совета Европы в Исландии (16-17 мая) и Группы семи в Японии (19-21 мая). "Премьер-министр использует эти встречи, чтобы выступить в защиту устойчивой международной поддержки Украины, как с военной точки зрения, так и долгосрочных обязательств в области безопасности", - говорится в коммюнике.

Сам Сунак называл нынешний момент "критически важным для сопротивления Украины", заметив, что успех Киева отвечает интересам Лондона и его международных партнеров. "По этой причине Великобритания сохраняет поддержку Украины - от [передачи] танков до обучения, от [поставки] боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в предстоящие дни", - пообещал глава британского правительства.

Всего Великобритания оказала военной помощи Украине в прошлом году на £2,3 млрд ($2,8 млрд) и намерена сохранить объем помощи на этом же уровне в нынешнем году.