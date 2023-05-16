"Ростех" на выставке в Минске представит более 150 разработок

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Реактивный огнемет, стрелковое оружие и бронетехника будут представлены на Международной выставке вооружений и военной техники Milex-2023, которая пройдёт с 17 по 20 мая в Минске, сообщила пресс-служба "Ростеха" в понедельник.

"Госкорпорация "Ростех" впервые представит на Международной выставке MILEX-2023 в Минске новейший малогабаритный реактивный огнемет МРО-А в термобарическом снаряжении", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным госкопорации, будет представлена линейка стрелкового оружия и современная российская бронетехника - бронетранспортеры БТ-3Ф и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1".

"Всего в экспозиции будут демонстрироваться более 150 разработок", - сообщили в пресс-службе.

"Посетители увидят линейку автоматов Калашникова и пистолетов, широкую номенклатуру боеприпасов и снарядов, средства ПВО и комплексы управления огнем артиллерии", - сказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, слова которого приводятся в сообщении.