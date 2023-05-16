США совершили ошибку в отношениях с Россией. Из-за нее они проиграют

TNI: столкновение с Россией на Украине стало для США серьезной ошибкой

США допустили ошибку, когда ввязались в противостояние с Россией на Украине, пишет TNI. Вашингтону нужно было сотрудничать с Москвой ради сдерживания Пекина, но сегодня Штаты оказались втянуты в конфронтацию с двумя великими державами. Америке не победить.

Запад застрял в очередном затяжном конфликте, в котором не может быть победителей, а Россия все больше зависит от Китая. В таких обстоятельствах Пекин после этого столкновения станет еще сильнее и влиятельнее, чем прежде.

Вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик, и конца ему не видно. Мир живет в ожидании нового кровопролития и разрушений на втором году боевых действий, и все главные его участники начинают понимать, что никаких очевидных побед они не добились. Исключение составляет Китай.

На одной стороне конфликта Соединенные Штаты и их союзники. Когда к власти в Вашингтоне пришел президент Джо Байден, США стали самым непреклонным союзником Украины. Они вкачали в эту страну более 75 миллиардов долларов гуманитарной, финансовой и военной помощи. Вашингтон поставляет или скоро поставит Киеву современные системы вооружений, включая "Джавелины", ЗРК "Пэтриот", а также танки М1А1 и А2 "Абрамс". Европейские партнеры Америки тоже оказывают Украине помощь в различных областях, в том числе, финансовую, энергетическую и бюджетную, а также содействуют ей в сфере дипломатии. В декабре прошлого года Евросоюз согласовал в законодательном порядке пакет финансовой помощи Киеву на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Тем не менее, несмотря на поддержку Запада, кажущуюся безграничной, США и их европейские союзники ни на йоту не приблизились к изгнанию России с Украины. Они лишь истощили свои ресурсы.

На другой стороне конфликта находится Россия. Ее экономика выдержала бремя экономических санкций Запада, но Москва лишилась европейского рынка, столкнулась с чудовищной утечкой мозгов и фактически превратилась в младшего партнера Китая. По всем меркам России не удалось восстановить свою гегемонию в ближайшем географическом окружении. НАТО сплотилась как никогда: альянс включил в свой состав Финляндию и готовится к принятию Швеции. Кроме того, вооруженный конфликт ускорил процесс перехода к альтернативным источникам энергии, а это создает серьезную угрозу российской экономике, основу которой составляет добыча углеводородов. <…>

Конечно, больше всех от этого конфликта пострадала Украина. Она отразила первые обезглавливающие российские удары, нацеленные на Киев и на самого президента Владимира Зеленского. Но сейчас страна оказалась в ситуации времен Первой мировой войны, потому что ей приходится вести окопную войну с русскими. Линия фронта в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях практически не меняется. С начала боев погибли как минимум 8 000 мирных жителей и десятки тысяч украинских военнослужащих. Почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи, а 14 миллионов оказались в числе перемещенных лиц. Владимир Путин нагнетает милитаристскую риторику, объявив о планах размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии к июлю этого года. Этот шаг создаст самую серьезную угрозу выживанию Украины. Киеву удалось избежать поражения, однако до победы (или до окончания боев, что более реально) ему еще очень далеко, если она вообще возможна.

Но есть одна страна, которая во многом выиграла от этого кровопролития. Речь идет о Китае. Пекин с улыбкой наблюдал за тем, как Соединенные Штаты последние 20 лет истекали кровью, проводя различные интервенции на Ближнем Востоке. Сегодня США делают то же самое, ведь Вашингтон завяз в очередном продолжительном конфликте, в котором не может быть победителей. Китай, между тем, выделяет большие средства на модернизацию ВВС и сухопутных войск. Он расширяет свои военно-морские силы в Восточной Азии, создавая противовес американскому военно-морскому присутствию. Пекин совершенствует свой стратегический и тактический ракетный арсенал и системы пуска. Китайские политики понимают, что дальнейшие дорогостоящие военные авантюры США за рубежом будут все больше менять соотношение сил в пользу КНР. Пекин воспользовался вооруженным конфликтом на Украине в интересах своей внешней политики. Он неуклонно расширяет экономические отношения с Москвой и, по словам некоторых специалистов по Китаю, в ближайшем будущем может начать поставки в Россию оружия и боеприпасов.

Ирония ситуации заключается в том, что Запад ввязался в войну против России в тот самый момент, когда ему надо было всячески налаживать с ней отношения, чтобы создать противовес усилению Китая. Вместо этого он просто толкнул Москву в объятия Пекина, который только этого и ждал. Китай объявил о своей готовности налаживать "безграничную дружбу" с Россией, у которой есть все основания опасаться его усиления. Вместо того, чтобы общими российско-американскими усилиями сдерживать Китай, мы оказались в такой ситуации, когда две эти страны, по сути дела, сражаются друг с другом на Украине. Таким образом, Соединенные Штаты вступили в конфронтацию с двумя великими державами. Только наивные оптимисты могут поверить, что США способны победить в этом противостоянии.

Авторы статьи: Нилай Сайя (Nilay Saiya), Рахмат Вадиди (Rahmat Wadidi)