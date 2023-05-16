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Politico: в Париже считают вопрос о передаче Киеву истребителей "немного преждевременным"

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Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 15 мая. Франция считает вопрос о возможной передаче Киеву истребителей "немного преждевременным", сейчас внимание сосредоточено на ПВО и наземных операциях украинских войск.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца.

"Это обсуждение немного преждевременно", – заявил чиновник, отвечая на вопрос о том, передаст ли Париж Украине запрашиваемые Киевом истребители.

Он отметил, что то, в чем нуждается Украина, это "боевая техника, бронетехника, танки, артиллерия".

"В.Зеленский также выразил необходимость защиты неба от атак беспилотников или ракет… Франция продолжит поставки… Будет предложено больше самых современных систем", – добавил французский чиновник.

Ранее В.Зеленский заявил, что ряд стран работают сейчас над тем, чтобы создать так называемую "коалицию по истребителям".

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Украина
Франция
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