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ТАСС

В Польше считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине

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Варшава, Польша
Варшава, Польша.
Источник изображения: © flickr.com / Terra Libera

Представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что "Россия не готова к какому-либо мирному подходу", а Украина "не для того собирает вооружение и снаряды"

ВАРШАВА, 15 мая. /ТАСС/. Переговоры о достижении мира на Украине до проведения запланированного Киевом контрнаступления преждевременны. Такое мнение выразил в понедельник в эфире радиостанции RMF представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач.

"На данном этапе мирные переговоры были бы преждевременны", - сказал он.

По мнению Пшидача, "Россия не готова к какому-либо мирному подходу", а Украина "не для того собирает вооружение и снаряды". "Пока одна или другая сторона не проведет каких-то наступательных или контрнаступательных действий, сложно говорить о готовности этих двух сторон [к мирным переговорам]", - считает он.

Касаясь последних заграничных визитов президента Украины Владимира Зеленского, Пшидач отметил, что у Киева сейчас две цели. "Во-первых, стремление получить военную поддержку, причем не только перед ожидаемым контрнаступлением. Украина должна собрать как можно больше вооружения, в том числе снарядов. Но им также нужна и финансовая поддержка, так как экономика серьезно упала", - сказал он.

"Вторая цель активности президента Зеленского - получение политической поддержки, противодействие всем тенденциям преждевременных переговоров и создание атмосферы поддержки перед приближающимся контрнаступлением", - указал Пшидач.

Тема возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные сроки его начала. Военные эксперты отмечают, что украинские войска уже начинают прощупывать оборону российских сил на различных направлениях. Власти Украины связывают с успешностью готовящегося контрнаступления дальнейшие поставки вооружения западными союзниками. При этом в Киеве признают, что ожидания Запада в отношении возможных успехов ВСУ могут быть завышены. По данным газеты The Washington Post, украинские власти пытаются убедить Запад снизить ожидания, поскольку не уверены, что смогут переломить ход конфликта. 

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