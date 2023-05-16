Концерн "Калашников" примет участие в выставке MILEX-2023

ЦАМТО, 15 мая. АО "Концерн "Калашников" примет участие в ХI Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая пройдет с 17 по 20 мая 2023 года в Минске.

В экспозиции концерна будет представлена линейка традиционной боевой стрелковой продукции (АК двухсотой серии и изделия "Ратник"), высоковостребованные серийные образцы (СВЧ, ППК-20 и линейка пистолетов Лебедева) и комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ-Э", всего около 20 наименований изделий.

"В условиях постоянно растущей напряженности на границах союзных государств выставка MILEX приобретает особое значение, – отметил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – Именно на этой площадке мы имеем хорошую возможность еще раз обсудить перспективы развития сотрудничества с нашими давними проверенными союзниками по ОДКБ, наметить новые планы, учитывая последние изменения в международной обстановке. Вопросы оснащения наших союзников современными, проверенными в ходе СВО видами вооружения, сегодня актуальны как никогда. И с этой точки зрения концерн обладает огромными преимуществами: наша продукция является хорошо известной, и практически вся производимая "Калашниковым" номенклатура проходит серьезнейшую проверку в условиях масштабных боевых действий. По опыту которых, кстати сказать, в их конструкцию оперативно вносятся важные изменения".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".