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ЦАМТО

Франция намерена оснастить бронемашинами и легкими танками несколько батальонов ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 мая. Франция в ближайшие недели намерена оснастить несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легкими танками.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в совместном заявлении французского президента Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

"В ближайшие недели Франция проведет обучение и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC", – говорится в заявлении, выдержку из которого приводит агентство Франс Пресс.

Кроме того, в документе отмечается, что Париж планирует сосредоточить усилия "на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
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