Франция намерена оснастить бронемашинами и легкими танками несколько батальонов ВСУ

ЦАМТО, 15 мая. Франция в ближайшие недели намерена оснастить несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легкими танками.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в совместном заявлении французского президента Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

"В ближайшие недели Франция проведет обучение и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC", – говорится в заявлении, выдержку из которого приводит агентство Франс Пресс.

Кроме того, в документе отмечается, что Париж планирует сосредоточить усилия "на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины".