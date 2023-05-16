В Эстонии стартуют крупнейшие учения года Kevadtorm 2023

Таллин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в понедельник стартуют военные учения Kevadtorm 2023 (Весенний шторм 2023), в которых примут участие более 14 тысяч военнослужащих из Эстонии и союзников по НАТО.

"Kevadtorm 2023 являются крупнейшими учениями года, в ходе которых отрабатывается планирование и проведение военных операций, а также отрабатывается взаимодействие частей и подразделений Эстонии с союзными войсками. В них участвуют кадровые военнослужащие, солдаты-срочники, резервисты, военнослужащие союзных стран", - сообщил главный штаб Сил обороны.

На "Весеннем шторме" будет проверена синхронизация боевых планов, взаимодействие между различными уровнями командования и готовность подразделений к выполнению боевых задач. Впервые учениями руководит сформированный в прошлом году штаб эстонской дивизии.

В учениях участвуют части и подразделения Сил обороны Эстонии, 1-я и 2-я пехотные бригады, а также дислоцирующаяся в республике группа НАТО и подразделения союзников, направленные в Эстонию для учений, истребители Германии и Великобритании, штурмовики из Польши, вертолеты из Великобритании и США, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии.

Военно-морской флот отрабатывает взаимодействие с кораблями союзников, а Силы обороны проведут учения по высадке десанта и обороне побережья Северной Эстонии.