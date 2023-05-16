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Известия.ru

Стало известно о планах Британии объявить о новом пакете военной помощи Украине

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Toby Melville

Sky News: Британия объявит новый пакет военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается объявить о новом пакете помощи для Украины, сообщает 15 мая телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что в новый пакет военной помощи войдут сотни зенитных ракет и ударных дронов большой дальности.

Ранее, 15 мая, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, в его планы входят переговоры с Сунаком.

Несколько дней назад также сообщалось, что Сунак будет выступать за консолидацию оказываемой Украине поддержки на саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме.

Ранее, 11 мая, в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.


Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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