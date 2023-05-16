Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку на Балтийский флот

ЦАМТО, 15 мая. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил плановую однодневную рабочую поездку на Балтийский флот, в Калининград и Балтийск.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, адмирал Николай Евменов заслушал доклад командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева об организации боевой учебы сил флота в зимнем и летнем периоде обучения, детально проверил работу командиров и начальников в вопросах поддержания на должном уровне технического потенциала и в сфере дальнейшего совершенствования качественных параметров боевой подготовки сил Балтийского флота в своей операционной зоне ответственности.

Главкому ВМФ было доложено о работе штаба Балтийского флота по дальнейшему развитию комплексной системы базирования кораблей и судов, развитию системы сервисного обслуживания новых кораблей, которыми пополняется Балтийский флот.

В этот же день, 13 мая, Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии приема в состав ВМФ корвета "Меркурий", которая состоялась в Балтийске.

"Балтийский флот будет и далее играть одну из важнейших ролей в вопросах поддержания стабильности и безопасности на северо-западе нашей страны. В зоне дислокации сил Балтийского флота сосредоточен наш серьезный военно-научный и производственный потенциал, что является фундаментом для дальнейшего укрепления мастерства и профессионализма моряков-балтийцев в решении задач любой сложности", – сказал Н.Евменов, подводя итоги своей рабочей поездки на Балтийский флот.