Украинская разведка ожидает поставку немецких беспилотников Vector

ЦАМТО, 15 мая. Украинская разведка получит более 100 беспилотников Vector в рамках контракта Министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило в Telegram-канале главное управление разведки (ГУР) Украины.

"Украинские разведчики получат 105 беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны Украины с немецкой компанией-производителем Quantum-Systems GmbH. Это уже вторая партия БЛА Vector для украинской армии, профинансированная правительством Германии. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя", – цитирует "РИА Новости" сообщение ГУР.

Отмечается, что Vector оснащен ЭО/ИК датчиками для круглосуточного обнаружения целей, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Кроме того, он имеет защищенные каналы передачи данных и во время боевых миссий способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

"Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю", – добавили в разведке.

По словам военных, беспилотник может развивать скорость до 72 км/ч, время полета составляет до 120 мин., передает "РИА Новости".