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«Благодаря» усилиям Вашингтона ситуация вокруг Тайваня в последнее время находится в напряжённом положении. Власти острова продолжают развивать при поддержке Штатов свои вооруженные силы.

По сообщениям Центрального информационного агентства Тайваня, остров готовится к спуску на воду подлодки собственного производства.

Дизель-электрическую подводную лодку планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года, что более чем на полгода раньше запланированного ранее срока, отмечает агентство. Изначально строительство подлодки планировали завершить в мае 2024 года, но работы над субмариной были ускорены.

Хотя производится подводная лодка на Тайване, практически всё её вооружение и целый ряд блоков, узлов и агрегатов, будут зарубежного происхождения. По словам руководителя тайваньской кораблестроительной корпорации CSBC Чэна Вэньлуна, ракетное вооружение, торпеды и дизельные двигатели прибудут на остров из-за рубежа по лицензии.

Как только субмарину спустят на воду, ей придётся пройти ряд общих и боевых испытаний и только затем она поступит на вооружение ВМС Тайваня. Агентство указывает, что это произойдёт не ранее 2025 года.

Сегодня у Тайваня имеются четыре дизель-электрические подлодки американского и голландского производства, две из которых сильно устарели (построены ещё в 1940-х годах).