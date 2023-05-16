Повреждение 60 кабелей на борту британского фрегата «Глазго» подрядчик назвал саботажем

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Началось расследование предполагаемого факта саботажа на борту корабля британского военно-морского флота "Глазго". Предполагается, что саботаж имел место на шотландской верфи.

Десятки кабелей на HMS Glasgow, который, как ожидается, вступит в строй в конце 2020-х годов, были “повреждены намеренно”, по словам BAE Systems, главного подрядчика, ответственного за строительство и оснащение этого боевого корабля. После обнаружения содеянного на минувшей неделе, работы были временно прекращены, до выяснения всех обстоятельств случившегося.

HMS Glasgow, первый из серии фрегатов Type 26, достраивается на верфи Scotstoun, на реке Клайд в Шотландии

Представитель компании BAE Systems сделал заявление следующего характера:

Мы немедленно начали внутреннее расследование вместе с нашими поставщиками и временно приостановили работы на корабле, чтобы осмотреть каждый отсек и убедиться, что соблюдены наши высокие стандарты и контроль качества. В настоящее время возобновлены обычные операции, и проводится оценка объема и затрат при проведении необходимого ремонта.

Тем временем UK Defence Journal предположил, что военный корабль, возможно, подвергся саботажу со стороны подрядчика в споре об оплате. BAE Systems не подтвердила никаких мотивов повреждения.Ожидается, что в задачи расследования войдет выявление виновных, понимание того, как они смогли осуществить свои действия, и разработка мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

По данным UK Defence Journal, было перерезано более 60 кабелей. Несмотря на то, что эта малая доля из примерно 23 тысяч, ситуация рассматривается как сложная.