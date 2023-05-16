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Военное обозрение

ВМС США объявили о готовности своего комплекса противоминной защиты

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Источник изображения: topwar.ru

Американские ВМС объявили о начальной оперативной готовности всего пакета задач по противоминной защите, который будет действовать с прибрежных боевых кораблей и других потенциальных базовых носителей.

Пакет миссии включает четыре основные системы для поиска, идентификации и уничтожения морских мин. В неё входят: бортовая лазерная система обнаружения и бортовая система обезвреживания мин, которые управляются с вертолетов MH-60. Также в её состав входят беспилотная система обнаружения воздействия и гидролокатор для поиска мин AN/AQS-20C, обе из которых буксируются за беспилотным надводным кораблем противоминной защиты.

Каждая из этих систем прошла индивидуальные испытания, и 2 мая ВМС США присвоили эту степень готовности всему семейству систем.

В рамках миссии ВМС также разрабатывают беспилотный подводный аппарат Knifefish. Контр-адмирал Кейси Мотон, исполнительный директор программы для беспилотных и малых боевых кораблей, сообщил журналистам, что версия UUV «Block 0» использовалась в эксплуатационных испытаниях пакета миссии, чтобы гарантировать, что его можно запускать, восстанавливать и эксплуатировать вместе с другими беспилотными системами. Однако ВМС пока приостановят приобретение этого UUV, поскольку служба проводит изменение, указанное в бюджетном запросе на 2024 финансовый год.

Морская служба завершила эксплуатационные испытания и оценку в августе 2022 года на борту боевого корабля прибрежной зоны Cincinnati варианта Independence.

Это испытание включало 230 часов операций по поиску мин с помощью MCM USV в 33 отдельных миссиях. Было совершено 12 вылетов самолётов. Впервые в истории использовалось два безэкипажных надводных аппарата (USV), когда один буксирует тральщик, а другой - гидролокатор

- сказал исполнительный директор программы Кейси Мотон.

Спустя девять месяцев, прошедших с тех пор, Мотон заявил, что ВМС обрабатывали данные, выявляя любые оставшиеся проблемы с производительностью или надежностью в оборудовании. После этого недоработки либо исправляли, либо разрабатывали подробные планы по их устранению до первого оперативного развертывания.

Известно, что ВМС США планируют развернуть первый LCS с пакетом противоминной защиты в 2025 году. Как только флот будет иметь достаточную мощность, руководители ВМС и министерства обороны подтвердят, что пакет LCS способен удовлетворить все потребности противоминной защиты.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SH-60
Проекты
LCS-1
БПЛА
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