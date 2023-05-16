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РИА Новости

"Россия показала, как надо". В армии США вскрыли роковой недочет

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Ударные вертолеты Королевских ВВС Великобритании Apache готовятся к отправке в Эстонию на аэродроме Ваттисхэм
Ударные вертолеты Королевских ВВС Великобритании Apache готовятся к отправке в Эстонию на аэродроме Ваттисхэм.
Источник изображения: © UK MOD / Crown copyright 2019 / Corporal Mark Larner

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Андрей Коц. "Наши вертолеты для войны не годятся", — к такому выводу пришли в Пентагоне, проанализировав конфликт на Украине. Неожиданную проблему обсуждали на конференции Американской ассоциации армейской авиации. О том, как ее собираются решать, — в материале РИА Новости.

Продлить ресурс

Американская армия располагает крупнейшим вертолетным парком. Согласно ежегодному бюллетеню The Military Balance, у сухопутных войск более 700 ударных AH-64 Apache, около 2200 средних военно-транспортных UH-60 Black Hawk различных модификаций и 450 тяжелых CH-47 Chinhook. И это не считая нескольких сотен легких машин.

Пентагон активно применяет армейскую авиацию в вооруженных конфликтах начиная с Вьетнамской войны.

Американский военный вертолет

Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Aaron D. Allmon II / A HH-60H Seahawk helicopter

Одной из основных проблем вертолетного парка военные называют большой возраст техники — около 40 лет "в среднем по больнице". С учетом постоянной эксплуатации по всему миру техническое состояние машин вызывает серьезные опасения.

Не хватает ремонтных мощностей, а новые вертолеты появятся не раньше 2030-х. Поэтому ресурс надо растянуть на несколько десятилетий.

"Вертолеты Apache и Black Hawk еще прослужат не меньше 30-40 лет, — пояснил на конференции начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл. — То же касается и CH-47 Chinook. Их снимут с вооружения в 2060-м. Впрочем, со временем все они займут свое место в музеях, как их предшественники UH-1 Huey, OH-58 Kiowa Warrior и AH-1 Cobra".

В свою очередь, генерал-майор сухопутных войск Мак Маккарри подчеркнул, что в будущем флот армейской авиации может быть не таким многочисленным, как сегодня. Более современный образец заменит в строю сразу несколько вертолетов предыдущего поколения. Пока в Пентагоне ждут, когда программы разработки перспективной техники выйдут на стадию испытания предсерийных прототипов.

На замену "Черным ястребам"

Проект, призванный заменить в войсках военно-транспортные UH-60 Black Hawk, называется Future Long Range Assault Aircraft (перспективный штурмовой летательный аппарат большой дальности). За контракт с 2019-го боролись концерны Sikorsky, Boeing и компания Bell Textron. Она и победила — в декабре армия выбрала проект конвертоплана V-280 Valor в качестве альтернативы "Черным ястребам".

Конвертоплан Bell V-280 Valor

Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Danazar /

V-280 представляет собой нечто среднее между вертолетом и самолетом. Это винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу обеспечивает крыло самолетного типа.

Valor соответствует всем требованиям военных. На тестовых полетах первый прототип разогнался до 560 километров в час. Если это сохранится у серийных образцов, машина станет самым быстрым боевым вертолетом в мире.

Заявленная дальность беспосадочного перелета — около четырех тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у "Черных ястребов". То есть там, где пилоты UH-60 искали место для посадки из-за нехватки топлива, V-280 выполнит боевую задачу и вернется на базу. Экипаж — четыре человека. На борту до 11 десантников.

Два варианта

Вторая программа — Future Attack Reconnaissance Aircraft (перспективный разведывательно-ударный летательный аппарат). Цель — заменить AH-64 Apache и недавно снятый с вооружения легкий OH-58 Kiowa.

В марте 2020-го армия выбрала финалистов: Bell Textron с проектом Bell 360 Invictus и Sikorsky/Lockheed Martin с вертолетом Raider X.

Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus

Источник изображения: © Фото : Bell Helicopters

Трехмерную модель перспективного Invictus продемонстрировали журналистам еще в 2019-м. Летный прототип должны представить в этом году. Известно, что основой послужит гражданский транспортник Bell 525 Relentless, разогнавшийся на испытаниях до 306 километров в час.

Вертолет получится компактным. Двигатель разработали инженеры General Electric по программе Turbine engine program — GE T901. Архитектура Т700, используемая на "Апачах", сохранится. Но мощность увеличится на 50 процентов.

Еще одна особенность "Непобедимого" — пара крыльев, которые на определенных скоростях обеспечат до половины подъемной силы. Вооружение скроют в фюзеляже, что улучшит аэродинамические характеристики и уменьшит радиолокационную заметность.

В 2023-м планируют завершить и прототип Raider X от Sikorsky/Lockheed Martin. Этот вертолет построен по оригинальной схеме, известной как Sikorsky X2. Несущая система с двумя соосными винтами противоположного вращения диаметром 12 метров обеспечивает подъем и полет на малых скоростях. До высоких же разгоняет толкающий винт в хвосте.

Sikorsky S-97 Raider

Источник изображения:

Ожидается, что машина с взлетной массой не менее шести тонн достигнет скорости 460 километров в час. Практический потолок — до трех километров.

При этом Raider X сохранит все возможности обычных вертолетов. Например, сможет висеть и выполнять энергичные маневры.

Основное вооружение — 20-миллиметровая трехствольная автоматическая пушка. Орудие разместят на подвижной установке, действующей в двух плоскостях. Общая полезная нагрузка — около 500 тонн.

Усилить "ветеранов"

Помимо перспектив, на конференции обсуждали вопросы срочной модернизации флота. В Пентагоне тщательно изучили опыт применения Россией армейской авиации и пришли к выводу, что в условиях противодействия эффективной системы ПВО у винтокрылых машин очень ограниченная эффективность.

В 2024-м армия получит дополнительное финансирование, чтобы повысить выживаемость техники — улучшить бронирование, средства радиоэлектронной борьбы и бортовой комплекс обороны.

В ближайших планах командования сухопутных войск — замена двигателей на "Апачах" и "Черных ястребах" на более мощные. Boeing намерена установить на AH-64 третий пилон, чтобы брать больше боекомплекта. Хотят навесить и новую пушечную установку, которая позволит точнее поражать цели днем и ночью.

Американские военные на юго-востоке Афганистана

Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

Sikorsky/Lockheed Martin хотят обеспечить комплекс бортового радиоэлектронного оборудования дополнительными возможностями с элементами искусственного интеллекта. Многие операции автоматизируют, что станет серьезным подспорьем для экипажа. Что же касается ветеранов CH-47 Chinook, эти тяжеловесы получат новые лопасти, повышающие грузоподъемность. Военным осталось лишь добиться увеличения и без того раздутых бюджетов.

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