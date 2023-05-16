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Austal USA передала ВМС США боевой корабль прибрежной зоны LCS-34 "Огаста"

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Источник изображения: Фото: Austal USA

ЦАМТО, 15 мая. Компания Austal USA сообщила о состоявшей 12 мая на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии передачи командованию ВМС США боевого корабля прибрежной зоны (LCS-34) "Огаста" класса "Индепенденс".

Документы на поставку были подписаны на борту корабля после успешного завершения приемочных испытаний, в ходе которых основные системы и оборудование корабля были протестированы для проверки готовности к выполнению задач по предназначению. В ближайшее время корабль будет подготовлен к вводу в боевой состав флота.

"Огаста" является 17-м из 19 кораблей LCS класса "Индепенденс", строительство которых ведется для ВМС США на верфи Austal USA. Закладка киля LCS-34 прошла 30 июля 2021 года, спуск на воду состоялся в мае 2022 года, крещение – в декабре 2022 года. Корабль планируется ввести в боевой состав флота осенью 2023 года. Портом приписки (LCS-34) "Огаста" будет Сан-Диего (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 16 кораблей класса "Индепенденс". Церемония ввода в боевой состав ВМС США предыдущего корабля класса "Индепенденс", LCS-32 "Санта-Барбара", состоялась 1 апреля 2023 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) на различных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей серии, включая LCS-36 "Кингсвилл", LCS-38 "Пирр" (Pierre). Планируется, что LCS-36 "Кингсвилл" будет передан ВМС США в начале 2024 года.

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США в Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии – LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре 2022 года из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач, как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
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