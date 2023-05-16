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Расширение НАТО на восток обеспокоило Индию

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Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
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The Hindu: расширение НАТО на восток может привести к милитаризации Арктики

Расширение НАТО на восток значительно изменит мировую архитектуру безопасности, пишет The Hindu. Оно отразится также на сотрудничестве НАТО с другими странами, такими как Индия, которой придется внимательно следить за возможными сценариями.

Шакти Прасад Шричандан

Действия России теперь объединили европейские страны больше, чем когда-либо прежде, что становится также испытанием для Индии в роли глобального игрока.

Организация Североатлантического договора (НАТО) почти удвоила свои границы с Россией после того, как Финляндия стала ее 31-м членом в апреле 2023 года. Швеция в конечном итоге тоже присоединится к альянсу, как только завершится процесс ратификации. Это расширит территориальное пространство НАТО как никогда раньше, а также сделает Балтийское море "озером НАТО". Вступление Финляндии в блок было самым быстрым за всю историю его существования.

Долгое время скандинавские страны Финляндия и Швеция отказывались принимать чью-либо сторону, сохраняя политику "военного неприсоединения" и больше ориентируясь на свое внутреннее социально-экономическое развитие, тем самым превращаясь в модели современных государств всеобщего благосостояния. Их отношения с Россией были если и не такими уж глубокими, но преимущественно весьма умеренными. Однако российская спецоперация на Украине изменила их отношение к своему восточному соседу и к предсказуемости его лидера Владимира Путина. Безусловно, действия Путина внесли определенные изменения в динамику региональной безопасности в Европе.

Действия России, европейское единство

Во-первых, ведение дел с Россией никогда не было для Европейского союза простым, в основном из-за разногласий между государствами-членами. У некоторых европейских стран, таких как Германия и Франция, была определенная "слабость" к России, в отличие от некоторых стран Балтии, таких как Эстония, Латвия и Литва, которые предпочли вести себя с ней весьма настороженно. Действия России на Украине не только вернуло военную напряженность в европейское пространство эпохи после Второй мировой войны, но и нанесло удар по имиджу ЕС как мирового игрока, не сумевшего предотвратить вооруженный конфликт по соседству с собой. Примечательным итогом этой неблагоприятной ситуации и является то, что действия России объединили европейские страны больше, чем когда-либо.

Во-вторых, президент Путин, возможно, не ожидал, что Финляндия и Швеция так скоро откажутся от своего нейтралитета. Их членство в альянсе также будет означать увеличение военных расходов и военную реструктуризацию, помимо размещения сил НАТО в рамках новой структуры командования. В ответ Россия также усилит свое военное присутствие в прилегающих северных районах и Калининградском анклаве. Граничащие с Финляндией эти северные районы (начиная от Санкт-Петербурга до Мурманска) входят в состав Центрального региона России, имеющего для России большое стратегическое и экономическое значение. Присутствие НАТО у финского порога еще больше усилит тревогу России.

В центре внимания Арктика

В-третьих, помимо этих непосредственных приграничных районов, еще одним регионом, где страны Северной Европы (или, если на то пошло, НАТО) могут столкнуться с противостоянием с Россией, является арктический регион, которому раньше альянсом уделялось мало внимания из-за слишком враждебной природной среды и климата. Но из-за климатических изменений и роста перспектив открытия неиспользуемых пока запасов нефти, газа и других полезных ископаемых этот регион начинает вызывать повышенный интерес, что создает неожиданные и сложные проблемы. Помимо США, Канады и России, страны Северной Европы, такие как Норвегия, Дания, Исландия, Швеция и Финляндия, являются членами Арктического совета и непосредственно заинтересованы в арктических делах. Здесь имели место локальные столкновения между Россией и другими странами. Членство северных стран в НАТО привнесло в будущее Арктики новое геостратегическое измерение.

Ранее для России нормальным вариантом было сожительство с НАТО, а не конфронтация. Но военная акция Москвы все изменила. Спецоперацией на Украине Путин хотел помешать НАТО расширить свое присутствие в Европе. Вместо этого он, наоборот, спровоцировал расширение НАТО за счет создания альянсом более крупной базы в северных странах, что усложнило ситуацию с безопасностью и создало новые границы. И сейчас появилось больше оправданий для существования НАТО. Многие страны теперь видят свое безопасное будущее в Статье 5 НАТО. Фактически Путин снова сделал НАТО великой.

Последствия для Индии

В последние годы взаимодействие Индии с НАТО было ограниченным и в основном осуществлялось в рамках политического диалога. Индия хранит стратегическое молчание по поводу недавнего расширения НАТО. Но Дели необходимо внимательно следить за сценариями, которые могут возникнуть.

Во-первых, у России в нынешней ситуации осталось мало друзей, и Индия как один из них вряд ли поможет Москве в поддержании баланса сил для противостояния НАТО. Китай занимает твердую позицию против существования НАТО и ее расширения в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия может рассчитывать на поддержку Китая, что сближает две страны в стратегическом и военном отношении, но не может быть в интересах Индии.

Во-вторых, в последние годы скандинавский регион попал в полосу индийского "стратегического радара". Премьер-министр Нарендра Моди посетил Копенгаген для участия во Втором саммите "Индия — страны Северной Европы" в мае 2022 года и подчеркнул глубокую заинтересованность Индии в сотрудничестве. Этот регион, который теперь находится под эгидой НАТО, усложнит стратегический выбор Индии.

В-третьих, Индия имеет статус наблюдателя в Арктическом совете и проводит арктическую политику, направленную на развитие многоуровневого сотрудничества. Членство Финляндии в НАТО, к которому вскоре присоединится Швеция, наряду с претензией Китая на роль "приарктического государства" и его партнерством с Россией в этом регионе, может привести к милитаризации Арктики, что затронет интересы всех сторон, включая Индию.

Роль Индии в качестве глобального игрока будет подвергнута испытанию с учетом новой архитектуры европейской безопасности, возглавляемой НАТО и оспариваемой Россией.

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