В Ростехе заявили о завершении разработки комплекса «Птицелов» для ВДВ

Ростех: разработка зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ завершена

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ. Об этом 15 мая сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корпорацию.

Зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», созданный на базе БМП-3, до сих пор продолжает проходить испытания, напомнили в Ростехе.

«Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М», — отметили в корпорации.

Главное отличие «Птицелова» от «Сосны» — возможность десантирования с парашютом из военно-транспортных самолетов.

Боевой модуль «Сосна» оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет «Сосна-Р», которые могут поражать цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров и развивают скорость до 900 метров в секунду. Управляемая ракета «Сосна-Р» может наводиться на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что зенитно-ракетные комплексы «Птицелов» поступят на вооружение российских парашютно-десантных дивизий. Отмечалось, что новый комплекс должен будет защитить десантников от ударов с воздуха, когда они высадятся в тылу противника.