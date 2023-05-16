Спрятанный в секретном укрытии БМ "Оплот" впервые показали после начала СВО

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На Украине впервые за долгое время показали единственный имеющийся у них танк БМ "Оплот". Тяжелую 52-тонную гусеничную машину специально привезли на один из находящихся в Харьковской области полигонов, куда приехал глава военного ведомства киевского марионеточного режима Алексей Резников. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Находящийся на этом посту с ноября 2021 года бывший юрист, проходивший срочную службу еще в середине 80-х годов в советских ВВС, слабо разбирается в теме и, как говорят, не способен отличить танк от боевой машины пехоты. Однако он очень любит позировать на фоне различной техники и даже пытается ей управлять.

Неизвестно, доверили ли ему на этот раз штурвал "Оплота", но, судя по появившимся в социальных сетях фотографиям, его точно прокатили верхом на броне. Кроме того, экипаж продемонстрировал маневренные характеристики и даже смог выстрелить из 125-мм пушки.

Резников, ранее преимущественно оценивавший натовскую технику, впервые ознакомившись с этим образцом, пообещал наладить его серийное производство.

Разумеется, никто всерьез не воспринял слова некомпетентного функционера, так еще до известных событий завод имени Малышева испытывал большие проблемы с выпуском таких танков. Это предприятие еле-еле смогло в нарушение всех заключенных контрактных сроков собрать сравнительно небольшую партию в сорок девять машин для Таиланда.

Дальше было еще хуже. Пакистан, понимая, что лучше с украинцами не стоит связываться, предпочел произвести закупки VT-4 (МВТ-3000) у китайской компании NORINCO.

Американские военные, пожелавшие испытать БМ "Оплот" у себя, ждали его три года.

В настоящее время Украина не способна даже толком ремонтировать свою поврежденную технику, что уж говорить о новых боевых машинах.

Поэтому этот образец и его экспортный собрат "Ятаган" практически все время проводят в одном из секретных укрытий. Появление их на линии боевого соприкосновения маловероятно.

Интересно, что почти не воюют и более ранние Т-84. После того как один экземпляр в феврале был поврежден нашим дроном-камикадзе "Ланцет", их также предпочитают держать в тылу.

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