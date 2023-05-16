Ростех завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ

Ростех: разработка зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ завершена

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" завершил разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ, сообщили РИА Новости в Ростехе.

Там напомнили, что на базе БМП-3 ранее создали зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем "Сосна". Сейчас он продолжает проходить испытания.

"Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М", — отметили в корпорации.

Боевой модуль "Сосна" оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет "Сосна-Р", способных поражать воздушные цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров. Управляемая ракета "Сосна-Р" может развивать скорость до 900 метров в секунду и наводиться на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК.

Основное отличие комплекса "Птицелов" на шасси БМД-4М от однотипного ЗРК на базе БМП-3 — возможность десантирования из военно-транспортных самолетов парашютным способом.