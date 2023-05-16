Войти
РИА Новости

Ростех завершил разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ

196
0
0
Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Ростех: разработка зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ завершена

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" завершил разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ, сообщили РИА Новости в Ростехе.

Там напомнили, что на базе БМП-3 ранее создали зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем "Сосна". Сейчас он продолжает проходить испытания.

"Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М", — отметили в корпорации.

Боевой модуль "Сосна" оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет "Сосна-Р", способных поражать воздушные цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров. Управляемая ракета "Сосна-Р" может развивать скорость до 900 метров в секунду и наводиться на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК.

Основное отличие комплекса "Птицелов" на шасси БМД-4М от однотипного ЗРК на базе БМП-3 — возможность десантирования из военно-транспортных самолетов парашютным способом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БМП-3
Сосна
Компании
Ростех
Похожие новости
16.05.2023
В Ростехе заявили о завершении разработки комплекса «Птицелов» для ВДВ
25.11.2020
Нам не страшен «Байрактар»
01.09.2020
«Птицелов» с лазером: Сухопутные войска получат новый комплекс ПВО
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 04:44
  • 49552
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 22:07
  • 52
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:20
  • 1
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 17:56
  • 2455
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.05 16:08
  • 74
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому
  • 15.05 12:53
  • 1
Британская пресса: На строящемся в интересах флота Великобритании фрегате HMS Glasgow неизвестные лица совершили диверсию
  • 15.05 12:49
  • 1
Келин заявил, что Лондон передал Киеву ракеты, чтобы тот наносил удары по городам России
  • 15.05 10:32
  • 1
"Коварный, непредсказуемый". Главком ВСУ Залужный снова похвалил начальника ГШ Герасимова
  • 15.05 08:48
  • 1
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров