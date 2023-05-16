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ТАСС

Франция оснастит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX-10RC

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Источник изображения: Jeremy Bessat/ Armee de Terre vía AP

Отдельно с французской стороны была подчеркнута приверженность поддержке Киева в области ПВО

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам их встречи в воскресенье вечером в Елисейском дворце, распространенном французской стороной.

"Военная поддержка, оказываемая Францией обороне Украины с начала войны, продолжается, и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC", - гласит коммюнике.

Отдельно с французской стороны подчеркивается приверженность поддержке Киева в области ПВО, однако никаких конкретных мер в этом направлении не озвучивается. Также Париж напоминает о готовности продолжать обучение украинских военных для противостояния ВС РФ в этом конфликте. Помимо военной помощи Франция выражает готовность оказывать содействие Киеву и в гуманитарной сфере.

"В рамках НАТО Франция продолжает фокусироваться на немедленной поддержке Украины. Она по-прежнему решительно поддерживает укрепление способности Украины защищать себя и напоминает, что Украина имеет право выбирать свои собственные меры безопасности", - говорится в заявлении. 

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Россия
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