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ТАСС

Зеленский и Макрон обсудили в Париже военную помощь Киеву

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 8 февраля 2023 год
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 8 февраля 2023 год.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

Президент Украины надеется на то, что Франция поддержит совместное решение союзников по формированию коалиции истребителей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон обсудили в Париже вопросы предоставления военной помощи Киеву. Об этом в ночь на понедельник сообщил офис украинского президента.

"Приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, удовлетворяя первоочередные потребности нашей страны в укреплении своей обороноспособности и защите украинского неба", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

По данным офиса, президенты обсудили практическое взаимодействие в целях наращивания оборонного потенциала Украины, "необходимого для эффективного контрнаступления". "Владимир Зеленский поблагодарил президента Французской Республики за его лидерство и выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию коалиции истребителей <...>", - уточнили в аппарате украинского лидера.

Стороны затронули вопрос поддержки Парижем европейской и евро-атлантической интеграции Киева. "Мы ожидаем от альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства", - цитирует офис украинского президента.

Президенты в Париже сделали совместное заявление, сообщив, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Зеленский прибыл в Париж на переговоры с Макроном в воскресенье. До этого он посетил Германию, обсудив увеличение военной помощи Киеву. Президент Украины также побывал с визитом в Риме и Ватикане, встретившись с итальянским руководством и с Папой Римским Франциском. 

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Страны
Германия
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Проекты
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