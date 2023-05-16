Посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков — о поставках Киеву, последствиях санкций и благодарности за сохранение исторической памяти

Словакия модернизирует свои военные объекты под стандарты НАТО и не против увеличить присутствие его контингента на своей территории, заявил посол России в стране Игорь Братчиков. По его словам, сейчас в республике единовременно может находиться до 3 тыс. военнослужащих альянса. Дипломат также заметил: Братислава принимает самое активное участие в вооружении Киева. В частности, обсуждался проект строительства в стране совместного с Украиной предприятия по выпуску боеприпасов. Сколько оружия Братислава поставила, к каким последствиям для жителей Словакии привели антироссийские санкции и насколько велики риски повторения польского сценария в отношении российских объектов недвижимости — в интервью Игоря Братчикова «Известиям».

«На территории страны единовременно может находиться до 3 тыс. натовских военнослужащих»

— В апреле Словакия предоставила Украине истребители МиГ-29. Известно ли о планах Братиславы увеличить поставки самолетов? Обсуждаются ли другие виды вооружений?

— Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины. Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словацкой Республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов марки «Ми». Всё это было поставлено киевскому режиму в нарушение соответствующих российско-словацких соглашений, которые однозначно запрещают передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя.

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии Источник изображения: Фото: AP Photo/Petr David Josek

Украине также поставляются словацкие самоходные гаубицы «Зузана-2». Местные предприятия ремонтируют и обслуживают стоящую на вооружении ВСУ украинскую и немецкую технику. Налажено обучение украинских военнослужащих.

В ходе визита на Украину 31 марта 2023 года и.о. премьер-министра Эдуарда Хегера и министра обороны Ярослава Надя Киеву обещаны поставки дополнительных боеприпасов калибра 122, 152 и 155 мм с завода военного холдинга DMD Group в городе Дубница-над-Вагом, обсуждался проект строительства в Словакии совместного с Украиной предприятия по выпуску боеприпасов.

— В прошлом году словацкий парламент разрешил размещение в стране контингента войск НАТО на фоне ситуации на Украине. Сколько сейчас солдат блока находится в Словакии? И возможно ли в будущем усиление контингента или появление на территории страны военной инфраструктуры?

— По решению словацких властей на территории страны единовременно может находиться до 3 тыс. натовских военнослужащих. Под их присутствие проводится модернизация имеющихся военных объектов, их адаптация под новые виды вооружений и военной техники. Нынешнее словацкое правительство неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент.

Военные учения армии НАТО в Словакии Источник изображения: Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

«Хотелось бы верить, что польский сценарий здесь не состоится»

— По данным Евростата, инфляция в Словакии в апреле ускорилась до 14% в годовом выражении. Стало ли это частью последствий введенных против России санкций? С какими в целом сложностями в экономике сталкивается Братислава из-за этих ограничений?

— Социально-экономическая ситуация в стране остается непростой. Зафиксировано рекордное в истории Словакии увеличение стоимости продуктов питания: хлеб, яйца, молочные продукты подорожали более чем на 20%, растительные и животные масла — более чем на 40%.

Острые дискуссии развернулись вокруг сельскохозяйственной продукции с Украины. Поступление в страну по демпинговым ценам украинского зерна и других продуктов разоряет национальных производителей, а найденные в украинской пшенице пестициды ставят под угрозу здоровье потребителей. 18 апреля вступил в силу временный запрет на ввоз с Украины зерновых культур, сахара, вина, фруктов и овощей.

Проблемой для населения также стал рост цен на топливо и энергоносители, в значительной степени обусловленный курсом словацких властей на сворачивание энергетического сотрудничества с Россией.

— В прошлом году Словакия заявила о поисках нового поставщика для своих АЭС вместо «Росатома». Что-то известно о подготовке или заключении новых контрактов? Кем Братислава планирует заменить Россию на этом рынке?

— Действительно, в Словакии ведется работа по диверсификации поставок ядерного топлива для словацких АЭС, которые сейчас полностью обеспечиваются российским АО ТВЭЛ в соответствии с действующим контрактом. АО «Словацкие электростанции» в сентябре 2022 года объявило тендер на нового поставщика. Рассматриваются два варианта — американский Westinghouse и французский Framatome. При этом, согласно заявлению АО «Словацкие электростанции», полный отказ от сотрудничества с Россией в сфере поставок ЯТ «пока не планируется».

Проверка и отбор тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) на Новосибирском заводе химических концентратов Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— В целом остаются еще сферы, в которых Москва и Братислава могут сотрудничать или поддерживают связи до сих пор? Видите ли вы перспективы восстановления двустороннего сотрудничества в полном объеме?

— К сожалению, нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений, а за последний год прервало все связи по линии госведомств, запретило любые контакты в сфере науки и культуры. В СМИ ведется оголтелая антироссийская пропаганда. Впрочем, совершенно очевидно, что управляется вся эта кампания, противоречащая подлинным национальным интересам словацкого народа, из-за рубежа. Как говорится, уши торчат.

Фото: REUTERS/Artur Widak Источник изображения: iz.ru

Российская сторона в этих условиях проявляет максимальную сдержанность и готовность к конструктивному и прагматичному диалогу с теми, кто на это способен. В словацком обществе немало патриотически, прословацки настроенных людей, видящих реальную картину происходящего и выступающих за традиционно дружеские связи с нашей страной. Так что будем продолжать работать на перспективу, проводить активную разъяснительную работу, сохранять наработки, способные стать основой для наших отношений в будущем.

— В конце апреля польские власти изъяли в пользу государства здание средней школы при российском посольстве. Существует ли риск, что словацкие власти предпримут аналогичные действия?

— В нынешней ситуации, когда западные страны в принципе пренебрегают международным правом, ничего исключать нельзя. Вместе с тем в Словакии все принадлежащие России объекты недвижимости должным образом зарегистрированы и имеют дипломатический статус в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Хотелось бы верить, что польский сценарий здесь не состоится.

«С начала СВО было зафиксировано несколько случаев осквернения советских военных мемориалов»

— Как в Словакии относятся к памяти о Второй мировой войне и были ли в стране зафиксированы акты вандализма в отношении советских памятников? Сколько их в целом осталось на территории Словакии и есть ли тенденция к сокращению их числа?

— Вопреки политике нынешних властей по переписыванию истории с целью принизить решающую роль СССР в разгроме фашизма и освобождении Европы словацкий народ в целом демонстрирует уважительное отношение к памяти своих освободителей, памятникам и захоронениям воинов Красной армии. При освобождении Словакии погибли 63 518 красноармейцев. Мемориальные объекты есть практически в каждом населенном пункте, крупнейшее захоронение — Центральное военно-мемориальное кладбище Красной армии в городе Зволен (17 280 солдат и офицеров). На военно-мемориальном комплексе «Славин» в Братиславе, где посольство 9 мая провело традиционную памятную акцию, захоронено 6845 наших бойцов. Другие крупные военные кладбища расположены в Михаловце, Жилине, Кошице, Штурово, Требишове.

С начала СВО было зафиксировано несколько случаев осквернения советских военных мемориалов, однако достаточно быстро их привели в порядок. При этом значительную помощь оказывали местные активисты.

Офицер Красной армии поздравляет бойцов Чехословацкого корпуса со вступлением на родную землю Источник изображения: Фото: РИА Новости/В. Филимонов

— Как прошло 9 Мая в Словакии? Были ли какие-то инциденты антироссийской направленности? Существует ли в стране ответственность за демонстрацию символов, связанных с РФ, например георгиевской ленты, как в странах Прибалтики или в Молдавии?

— В этом году словацкие МВД и МИД потребовали от местных администраций почтить память героев максимально камерно и непублично, даже без речей и гимна. Такая линия вызвала здесь законное возмущение и неприятие. Акции общественности прошли во многих городах и селах, сразу несколько — на военно-мемориальном комплексе в Братиславе. Свои мероприятия провела оппозиция, Словацкий союз борцов-антифашистов. Члены содружества «Мотоциклисты Словакии — Брат за брата», участвовавшие в феврале 2023 года в официальных празднованиях 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде, 4–8 мая организовали «Мото- и автопробег благодарности, мира и единства», в рамках которого возложили венки на 16 мемориалах советским воинам-освободителям в Словакии и Чехии.

Ответственности за использование символов Победы здесь нет. Мы благодарны словацкому народу за бережное отношение к сохранению правды о нашей совместной истории и памяти тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей Родины и принес свободу народам Европы.

Валентин Логинов