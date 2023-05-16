"Калашников" на выставке в Минске покажет дроны-камикадзе "Куб" и винтовку Чукавина

Мероприятие пройдет 17-20 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представит на выставке вооружений MILEX-2023 в Минске дрон-камикадзе "Куб-Э", снайперскую винтовку Чукавина и изделия боевой экипировки "Ратник". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"В экспозиции концерна будет представлена линейка традиционной боевой стрелковой продукции (АК двухсотой серии и изделия "Ратник"), высоко востребованные серийные образцы (СВЧ, ППК-20 и линейка пистолетов Лебедева) и комплекс с управляемыми боеприпасами "Куб-Э", всего около 20 наименований изделий", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметил президент концерна Алан Лушников, MILEX приобретает особое значение в условиях постоянно растущей напряженности на границах союзных государств. "Именно на этой площадке мы имеем хорошую возможность еще раз обсудить перспективы развития сотрудничества с нашими давними, проверенными союзниками по ОДКБ, наметить новые планы, учитывая последние изменения в международной обстановке", - приводит его слова пресс-служба.

Глава группы отметил актуальность оснащения союзников проверенными в ходе спецоперации на Украине видами вооружения, в которые оперативно вносятся важные изменения.

Выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 пройдет в Минске 17-20 мая.