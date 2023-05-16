В Роскосмосе прокомментировали отказ США от сотрудничества по миссии "Венера-Д"

В корпорации пояснили, что решение американской стороны никак не повлияло на задачи проекта

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Отказ США от сотрудничества с Россией по запуску автоматического аппарата на Венеру никак не повлиял на задачи миссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Отказ США от сотрудничества никак не повлиял на задачи миссии "Венера-Д" по дистанционным и контактным исследованиям атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне, а также изучения возможности возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры", - отметили в пресс-службе.

В госкорпорации пояснили, что миссия "Венера-Д" станет продолжением исследований, проводившихся космическими аппаратами в 1960-1990-е годы. Они будут выполнены на новом техническом уровне с использованием широкого спектра научной аппаратуры исследований Венеры. "За эти годы накоплен большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава грунта на поверхности планеты. Однако многие вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры и др., остались нерешенными", - добавили там.

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д". Ее запуск, согласно материалам правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина, запланирован после 2030 года. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, эскизное проектирование "Венеры-Д" начнется в 2024 году.