Войти
ТАСС

В Роскосмосе прокомментировали отказ США от сотрудничества по миссии "Венера-Д"

202
0
0
Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

В корпорации пояснили, что решение американской стороны никак не повлияло на задачи проекта

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Отказ США от сотрудничества с Россией по запуску автоматического аппарата на Венеру никак не повлиял на задачи миссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Отказ США от сотрудничества никак не повлиял на задачи миссии "Венера-Д" по дистанционным и контактным исследованиям атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне, а также изучения возможности возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры", - отметили в пресс-службе.

В госкорпорации пояснили, что миссия "Венера-Д" станет продолжением исследований, проводившихся космическими аппаратами в 1960-1990-е годы. Они будут выполнены на новом техническом уровне с использованием широкого спектра научной аппаратуры исследований Венеры. "За эти годы накоплен большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава грунта на поверхности планеты. Однако многие вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры и др., остались нерешенными", - добавили там.

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д". Ее запуск, согласно материалам правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина, запланирован после 2030 года. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, эскизное проектирование "Венеры-Д" начнется в 2024 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.05.2022
"Нам будет доступна практически вся Венера"
19.03.2021
Не готовы два прибора: успеет ли Россия на Луну
14.01.2021
Совет по космосу РАН создаст комиссию для проверки наличия жизни на Венере
27.12.2019
Ученые планируют к 2020 году завершить испытания прибора для геологоразведки Луны
31.07.2018
Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года
05.08.2014
Пилотируемый полет на Луну обойдется России как 40 запусков "Протона"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 04:44
  • 49552
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 22:07
  • 52
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:20
  • 1
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 17:56
  • 2455
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.05 16:08
  • 74
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому
  • 15.05 12:53
  • 1
Британская пресса: На строящемся в интересах флота Великобритании фрегате HMS Glasgow неизвестные лица совершили диверсию
  • 15.05 12:49
  • 1
Келин заявил, что Лондон передал Киеву ракеты, чтобы тот наносил удары по городам России
  • 15.05 10:32
  • 1
"Коварный, непредсказуемый". Главком ВСУ Залужный снова похвалил начальника ГШ Герасимова
  • 15.05 08:48
  • 1
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров