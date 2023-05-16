Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир

Командир "Бай" заявил, что танки Т-80БВ доказали свою эффективность в зоне спецоперации

ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Бай".

"Танк Т-80БВ - машина хорошая, надежная, достаточно актуальная. Задачи способна выполнять. Стреляем как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций", - рассказал командир.

Он уточнил, что ежедневно бойцы на данных машинах выезжают для уничтожения живой силы противника, укрепрайонов, орудий.

"Целей сложных нет. Мы здесь и находимся для того, чтобы цели поражать. Всегда в готовности не допустить прорыва противника на нашу территорию", - пояснил "Бай".

Он уточнил, что экипажи работают слаженно и эффективно.

"Эти танки доказали свою эффективность в данных условиях. Я доволен и как работают мои ребята. Многое зависит и от слаженности коллектива, благодаря которому мы способны выполнять боевые задачи", - сказал командир.