"Меняют правила игры": Лондон поставил Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow

Глава МО Британии Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

Великобритания отправила украинским военным ракеты Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Экспортная версия оружия позволяет поражать цель на расстоянии 200-300 км, максимальная дальность полета такого вида ракет 560 км. В Кремле заявили, что российские военные дадут соответствующий "адекватный ответ".

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу украинской армии крылатых ракет Storm Shadow большой дальности. Об этом он сказал во время выступления перед членами Палаты общин британского парламента.

Уоллес назвал этот шаг "выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией".

По его словам, использование ракет, дальностью удара 250-300 км (это соответствует экспортным характеристикам Storm Shadow, максимальный радиус поражения оружия составляет 560 км), "позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины". Уоллес не стал обсуждать детали, которые касаются поставок этого вида ракет. Он также подтвердил, что все обещанные танки Challenger 2 поступили на вооружение ВСУ.

Незадолго до его заявления телеканал CNN заявил со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников, что Лондон уже передал Киеву эти ракеты. Якобы Storm Shadow отправились на Украину после того, как руководство страны заверило британских коллег, что не будет использовать оружие для поражения целей на территории России, сообщает телеканал.

Источник CNN считает, что такая ракета "по-настоящему меняет правила игры", расширяет военные возможности Киева.

В Кремле в ответ на сообщения о поставках Storm Shadow заявили, что ВС РФ дадут свой ответ.

«Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» оценил угрозу поставок Украине крылатых ракет большой дальности. По его словам, они представляют "серьезную угрозу".

"Обещание Украины, что она ее будет применять только по территориям, которые она считает своими, не выдерживает никакой критики Ракета программируется на режим полета до цели, которую она будет атаковать. Работает по принципу «выстрелил и забыл», - пояснил специалист.

Леонков напомнил, что ранее Storm Shadow применяли 14 апреля 2018 года для удара по Дамаску, но ее сбили зенитно-ракетным комплексом «Бук». Также против ракеты может применяться ЗРК «Тор». Эксперт считает, что, передавая Украине это вооружение, Великобритания становится прямым участником военного конфликта на стороне Украины.

В конце апреля британское Минобороны заявило, что потенциальные поставщики "ракет с дальностью в 100-300 км наземного, морского или воздушного базирования, с полезной нагрузкой [включает массу боевой части] от 20 до 490 кг" могут подавать свои заявки в ведомство.

Отмечалось, что в первую очередь специалисты будут отбирать вооружение, которое трудно перехватить, у него есть возможность противостоять силам ПВО и воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Как пишет ТАСС, выплаты поставщикам планировалось делать из Международного фонда помощи Украине, чтобы впоследствии передать ракеты ВСУ. Срок подачи заявок истек 4 мая.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев подтвердил намерение Лондона передать украинским военным "более дальнобойные вооружения".

Британские военные обозреватели тогда предположили, что речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км или об авиационных ракетах Storm Shadow.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае получения Киевом дальнобойных ракет, России придется отодвигать угрозу от своих границ.

"Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", - подчеркнул политик.

Ангелина Мильченко