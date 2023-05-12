Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России

Аналитик Ламер заявил в материале TNI, что переданные ВСУ Patriot слишком уязвимы для ВС РФ

Переданные Вооруженным силам Украины зенитные ракетные системы Patriot станут легкой мишенью для Воздушно-космических сил России, считает военный аналитик Джефф Ламер. Как ВСУ может уберечь от ударов дорогостоящее вооружение и для защиты каких объектов на Украине ЗРС нужны в первую очередь - в материале военного эксперта Михаила Ходаренка.

По мнению эксперта, передача зенитным ракетным войскам Украины современных систем противовоздушной обороны (а тем более отправка дополнительного зенитного ракетного вооружения) «имеет сомнительную стратегическую ценность».

Джефф Ламер (Geoff LaMear) полагает, что зенитные ракетные системы Patriot не положат конец войне на Украине и не позволят Киеву вести переговоры или вернуть себе Крым или Донбасс. То, о чем они действительно сигнализируют, является ложным американским обязательством, которое разве что может продлить конфликт на Украине, полагает автор The National Interest.

По мнению Джеффа Ламера, Киев ставит перед собой максималистские и недостижимые цели по возвращению Крыма. Конечное состояние российско-украинской войны, скорее всего, не будет похоже на статус-кво, и Вашингтон должен это признать. Украине удалось добиться успехов в Донбассе в 2022 году, но долгожданные весенние наступления обеих сторон еще не материализовались, а тупик в стиле Сталинграда в Бахмуте препятствует любым территориальным приобретениям.

Соединенные Штаты, уверен Джефф Ламер, могут следовать другой модели, а именно - модели посредничества и деэскалации. А пока США уступают инициативу и влияние, позволяя другим государствам участвовать в сделках, таких как недавнее посредничество Китая в ирано-саудовском сближении или содействие Турции в сделке по экспорту зерна между Украиной и Россией во время войны. Помимо этого, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с Китаем приступил к подготовке основы для прекращения войны путем переговоров.

Как считает Джефф Ламер, США могут попытаться воспользоваться застывшей сейчас линией фронта, чтобы добиться прекращения огня и начала переговоров или, по крайней мере, только прекращения огня. Такие ожидания ограничат возможности Вашингтона, когда военные средства Украины будут исчерпаны, уверен специалист.

Джефф Ламер также пришел к выводу, что Вашингтон допустил ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые, скорее всего, не принесут ВСУ пользы, поскольку тактические средства не могут достичь стратегических целей. Системы оружия не сыграют решающей роли в разрешении конфликта. Однако у США, считает Ламер, еще есть возможность сыграть необходимую роль в завершении войны.

«Вашингтон все еще может добиться многого, делая меньше. Путь к миру на Украине может быть вымощен не оружием, а дипломатическим искусством», - заключает военный аналитик.

Рассуждения о технических деталях в материале выглядят более чем спорно. К примеру, Джефф Ламер полагает, что «сомнительно использовать зенитные управляемые ракеты ЗРС Patriot стоимостью $3 млн для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, стоимость которых на несколько порядков меньше».

Дело в том, что ЗРС Patriot - система средней дальности, предназначенная в первую очередь для поражения пилотируемой авиации, крылатых ракет воздушного и морского базирования и, кроме того, она обладает потенциалом нестратегической противоракетной обороны, то есть может поражать оперативно-тактические и тактические баллистические ракеты.

Именно для усиления нестратегической ПРО своих важнейших объектов (в частности, Киева) и собирались использовать ЗРС Patriot украинцы. Задача стрельбы по копеечным дронам для Patriot никогда и не ставилась. Батареи Patriot ВСУ используют исключительно в составе смешанных группировок зенитных ракетных войск, где вопросы борьбы с БЛА решают комплексы ближнего действия и малой дальности.

Джефф Ламер считает, что «зенитные ракетные системы Patriot сами по себе уязвимы. Работа радара Patriot выдает его местоположение, что делает его открытой мишенью для российских атак. Это означает, что Patriot - не универсальное средство защиты вооружения, военной техники и группировок войск ВСУ.

С одной стороны, это действительно так. Любой выход в эфир многофункционального радиолокатора ЗРС Patriot фиксируется средствами радиотехнической разведки противника, сравнительно легко определяется местоположение стартовой позиции системы и характер радиолокационного сигнала.

Но обычно боевое применение зенитных ракетных систем и комплексов проходит так: данные о воздушном противнике поступают на ЗРС/ЗРК от источников внешнего целеуказания. Выход в эфир многофункциональных радиолокаторов (подсвета и наведения) и захват цели на сопровождение осуществляется всего за несколько секунд до пуска зенитных управляемых ракет.

Сразу же после выполнения боевой стрельбы зенитное ракетное подразделение меняет стартовую позицию. ЗРС Patriot - система высокомобильная, и приведение вооружения из боевого в походное положение занимает всего несколько минут. Затем совершается марш на новую стартовую позицию. Поэтому отыскать зенитную ракетную батарею Patriot на весьма обширной территории Украины не так-то и просто. И не так уж легкомысленны бойцы ВСУ, чтобы подставлять под удар столь дорогостоящее зенитное ракетное вооружение.

Таким образом, текст Джеффа Ламера в издании The National Interest распадается на две неравные части - общеполитическую (более объемную) и военно-техническую. Если первая может считаться дискутабельной, то вторая демонстрирует определенное незнание вопросов боевого применения зенитных ракетных войск.

Михаил Ходаренок