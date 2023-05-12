Парад на Красной площади прошел спокойно

Вместо боевых подразделений маршировали курсанты

В Москве прошел военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С учетом объезда парадных расчетов министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым, а также выступления президента России Владимира Путина торжественное мероприятие на Красной площади продлилось менее 50 минут.

Столь малое время объясняется сокращенным до 30 числом парадных расчетов и общего количества привлеченных военнослужащих до 8 тыс. От воздушной части парада отказались вовсе, причем не из-за погоды: летчики даже не тренировались.

Состав самоходной военной техники сократили до разумного минимума. Возглавлял механизированную колонну восстановленный экземпляр среднего танка Т-34–85 под боевым знаменем 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии. За единственным образцом гусеничной техники двигались современные колесные бронемашины «Спартак» и 3-СТС «Ахмат», предназначенные для перевозки личного состава в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Выполненные на платформах армейских грузовиков «КамАЗ» и «Урал», они отличаются усиленной броневой защитой. Первые партии поступили в действующую армию год тому назад, но до сего времени на парадах не демонстрировались.

Среди новых образцов техники Сухопутных войск отметились бронеавтомобили «Тигр-М» усовершенствованного исполнения «СВН», бронетранспортеры БТР-82А и колесные боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг».

Самоходная колонна также включала боевые машины зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и ударных комплексов оперативно-тактического назначения «Искандер-М» из состава воинских частей, задействованных в спецоперации. А самыми крупными участниками парада стали самоходные пусковые установки системы «Ярс» из состава 54-й гвардейской дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Отмечалось, что межконтинентальные ракеты «Ярс» составляют основу мобильной группировки российских сил ядерного сдерживания.

Численность собранных на парад в Москве военнослужащих оказалась существенно меньше, чем в предыдущие годы, главным образом из-за отсутствия боевых подразделений. Вместо них основную массу пешей колонны составили курсанты училищ, включая сводный женский батальон (представители шести военно-учебных заведений), а также кубанские и донские казаки. Отмечалось, что 18 тыс. представителей казачества пошли добровольцами в зону СВО, из них около 900 удостоились правительственных наград. Среди участников парада на Красной площади присутствовали 530 участников специальной военной операции (СВО) на Украине. На трибунах разместились 7 тыс. приглашенных, в основном ветераны боевых действий.

Из высоких иностранных гостей присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении. По завершении парада они вместе с Владимиром Путиным по традиции проследовали пешком мимо угловой Арсенальной башни Кремля к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, где возложили цветы у Вечного огня.

Пожалуй, самым важным итогом нынешнего парада в Москве можно считать пусть короткое, но спокойное, без эксцессов, его проведение в сложной международной обстановке, на фоне тяжелых боев в зоне СВО. Этому способствовали дополнительные меры безопасности, принятые в столице после атаки двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль в ночь на 3 мая. Тогда от воздушного подрыва дронов и последующего падения их горящих обломков пострадала крыша Сенатского дворца. Пресс-служба российского президента расценила произошедшее как «попытку нанесения удара» по кремлевской резиденции главы государства, предпринятую киевским режимом, и как «спланированную террористическую акцию» накануне Дня Победы. Сам Путин не высказался насчет недавних атак беспилотников.