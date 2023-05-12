«Бахмутская мясорубка» сменяется рокировкой

Как, когда и зачем СОБР «Ахмат» заменит ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Вечером 8 мая появилось видео с чеченскими бойцами, направляющимися на линию боевого соприкосновения (ЛБС) в район Артемовска (переименован нынешними киевскими властями в Бахмут). С начала 2023 года здесь проходят самые кровопролитные бои из всех в зоне проведения ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По всей видимости, речь идет про Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» (СОБР «Ахмат») – спецподразделение в составе войск национальной гвардии России (Росгвардии) в Чеченской Республике.

Согласно ранее распространенной информации, на артемовском направлении бойцы СОБР «Ахмат» заменят сотрудников Частной военной компании «Вагнер» (ЧВК «Вагнер»). Скорее всего – лишь частично, принимая во внимание значительную (на порядок) разницу в численности вышеупомянутых структур, если пользоваться цифрами из открытых источников.

Начиная со второй половины прошлого года, крупная группировка ЧВК «Вагнер» (оценивалась противником в десятки тысяч бойцов) во взаимодействии с частями регулярной Российской армии, ведет наступление к северу от Донецка. За это время достигнуто заметное продвижение вперед, выразившееся в освобождении свыше семидесяти населенных пунктов Донбасса, из них самый крупный – Соледар (город взят в январе с.г.).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают ожесточенное сопротивление, особенно в жилой застройке, в результате чего большая часть Артемовска разрушена.

Неоднократно в публичном поле руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин жаловался на так называемый «снарядный голод», чем объяснял рост потерь среди сотрудников частной военной компании. Каждое подобное обращение неизменно получало высокий общественный резонанс, подвигая государственные структуры к принятию экстренных мер по полному либо частичному удовлетворению запросов по боеприпасам.

Очередной раз призыв «дать снарядов» прозвучал 5 мая. Пару-тройку дней спустя сила огневого воздействия на гарнизон ВСУ в Бахмуте снова значительно возросла, что подтверждается как российскими, так и украинскими источниками.

Добровольцы штурмовых отрядов (так сотрудники ЧВК «Вагнер» проходят в сводках МО РФ) возобновили решительный штурм вражеских позиций в западной части Артемовска и вечером 8 мая овладели зданиями Медицинского колледжа. Темп продвижения вперед снова составляет порядка 100–300 метров за день.

«Видимо, снаряды появились, потому что возросла интенсивность артиллерийских ударов по оставшимся позициям ВСУ в городе, а также по Богдановке, Орехово-Васильевке, Часову Яру, которые пока под контролем ВСУ», – отметил бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Олег Царев. «Вместе с тем были сообщения о попытках противника разведать наши позиции чуть севернее Артемовска, где стоят десантники, – написал он. – Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, именно здесь командование ВСУ может попробовать контратаковать».

Официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтверждает продвижение «штурмовых отрядов» на западе Артемовска. «Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах», – поясняет он. Подобные фразы повторяются практически в каждой ежедневной сводке российского военного ведомства с места событий.

Следующей традицией стало сообщение точного количества самолето-вылетов на огневую поддержку штурмовых отрядов (в пределах 5–10 ежедневно) и оценка числа погибших под Артемовском военнослужащих ВСУ (в среднем по 300–400 за день).

На 9 мая под контролем ВСУ оставалась пара квадратных километров зоны жилой застройки, или примерно 5% всей городской территории. Это позволяет Пригожину утверждать, что операция ЧВК «Вагнер» в Артемовске выполнена. Сотрудники отправятся в тренировочные лагеря, там они будут находиться «до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан», – сказал он.

Несколько месяцев практически непрерывного наступления на очень сложном участке фронта, где у противника имелись многочисленные укрепленные пункты и фортификационные сооружения, стоили многих жизней. Ранее весной поступали сообщения о захоронении павших в населенном пункте Горячий Ключ, а 8 мая Пригожин открыл памятник погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» на кладбище под Екатеринбургом.

При столь высоком напряжении и продолжительности боев потери неизбежны, и, как следствие, боевым отрядам ЧВК «Вагнер» требуется передышка на отдых, пополнение живой силой и техникой. В этом смысле процесс ротации не просто оправдан, а неизбежен. Поэтому понятна и логична – пусть временная и/или частичная – замена «оркестра» на другие воинские формирования, такие как СОБР «Ахмат».

Вместе с тем пока непонятно, как и в каком объеме она будет происходить. Особенно при учете того, что наступление не прекращается. «Бои ожесточенные, группы двигаются вперед и будут продолжать. Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать», – сообщил Пригожин 8 мая.

Днем ранее он привел общий смысл некоего «боевого распоряжения» (по его словам, секретного характера): ЧВК обещают дать боеприпасов и вооружения «столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий». Означает ли это, что «вагнеровцев» просят остаться?

Пресс-служба Пригожина сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на своего руководителя: «нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны». Считается, что заместитель командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне СВО генерал Сергей Суровикин принимал непосредственное участие в разработке и реализации операции в Артемовске. Замысел состоял в создании для обороняющихся частей ВСУ невыгодных условий вооруженной борьбы, продолжительное ведение которой вело бы к многочисленным потерям в технике и личном составе, значительно превосходящим таковые противника. Неофициально операцию в Артемовске называют «бахмутской мясорубкой».

Вышеупомянутое «боевое распоряжение» в адрес ЧВК «Вагнер» появилось несколько дней назад после ряда публичных демаршей Пригожина, где он весьма эмоционально и многословно описал трудности текущей ситуации в Артемовске. Помимо множества прочих пунктов, включая требование дать больше боеприпасов, они содержали заявление от 5 мая о готовности отвести добровольческие штурмовые отряды из Артемовска к конкретной дате – 10 мая. Главные причины отвода – высокие потери личного состава из-за снарядного голода («потери растут с геометрической прогрессией с каждым днем» и составляют 80–100 человек в сутки, – заявлял Пригожин). При этом предполагалась передача занимаемых позиций на линии фронта регулярным частям Российской армии.

Вскоре появилась идея заменить уходящих из Артемовска сотрудников ЧВК на бойцов СОБР «Ахмат». «Да, если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», – заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Заметим, что на тот момент СОБР «Ахмат» вовсе не ждал своего часа в глубоком тылу, а участвовал в контрнаступлении Российской армии возле Кременной в ЛНР, в результате которого оборонявшиеся подразделения ВСУ были отброшены на полтора километра. Со ссылкой на командира отряда «Ахмат» генерал-майора полиции Апти Алаудинова, ряд источников сообщает, что операция шла пять дней и завершилась заходом на территорию мелового производства в населенном пункте Белогоровка.

Словом, для того чтобы ввести СОБР «Ахмат» в Артемовск, еще сначала надо его снять с другого, весьма важного участка фронта.

Возможно, этот аспект обсуждался наряду с другими на совещании Кадырова с представителями силовых ведомств Чеченской Республики. Констатировалось, что чеченские бойцы с первых дней СВО «задействованы на самых сложных участках фронта» и особенно отличились при взятии Мариуполя. Перевести их в Артемовск возможно, но, поскольку этот участок находится в зоне ответственности ЧВК «Вагнер», требуется соответствующее решение военного и политического руководства страны. «В свете последних событий хочу заявить, что чеченские подразделения готовы избавить данный населенный пункт от присутствия украинских и натовских бандитов. – заявил Кадыров. – Мы прорабатываем этот вопрос и уже готовим подразделения для выполнения этой задачи». Мероприятие завершилось составлением итогового документа. «В конце совещания с силовиками Чеченской Республики подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего В.В. Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения «Ахмат» в г. Артемовск (Бахмут). Письмо уже отправлено», – сообщил Кадыров.

Следующим шагом стал призыв к «вагнеровцам», кто захочет продолжить участие в сражении за Бахмут, перейти в состав чеченских подразделений под обещание «лучших условий». Пояснялось, что «Ахмату» потребуются профессионалы с боевым опытом, знанием местности и особенностей задействованных под Артемовском воинских частей противника. Как бы выражая коллективное мнение своих подчиненных, полученное в результате опроса, Пригожин ответил отрицательно, что, по идее, могло бы разозлить руководителя Чеченской Республики. Но тот лишь высказал мнение, что вместо «шума» в публичном поле сейчас нужно «всего лишь закончить начатое… добить, дожать [противника] имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность». Так, как это было при взятии Мариуполя, Северодонецка, Попасной и других важных городов Донбасса.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.